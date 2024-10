Igor Ochoa es un conspicuo periodista deportivo que no duda en mostrar su fanatismo por Universidad de Chile, aunque por su trabajo diario tuvo que analizar profundamente la polémica que envuelve a Carlos Palacios y la Roja en la última fecha FIFA doble.

Luego de argumentar razones personales, Palacios fue liberado de la selección chilena y no abordó el vuelo a Barranquilla. Una expedición que terminó con una goleada incontestable: Colombia ganó por 4-0 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y dejó en la cornisa a Ricardo Gareca.

En el panel de Cooperativa Deportes, el citado comunicador entregó sus sensaciones. “En el capítulo de Palacios hay algo que tenemos como estructura en Chile: el lenguaje oblicuo. Palacios da su punto de vista y dice que no fue unilateral”, introdujo Igor Ochoa.

“Entonces uno dice ‘el jugador fue a pedir algo y quizá esperaba que alguien le dijera que se quedara’. Por el otro lado quiénes estaban: los ayudantes de Gareca. Él puede hablar a través de los ayudantes. Todo está sin un punto claro”, expuso el reputado periodista, quien durante varios años cautivó con su pluma a los lectores de la revista Don Balón.

Así apareció Carlos Palacios en el estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera. (Andrés Piña/Photosport).

Prosiguió con su intervención. “La ANFP dice ‘le pusimos liberación’. Pero en realidad no era así porque se iba igual. Por qué todo es tan oblicuo si las cosas son o no son. El jugador tenía una posición, quería algo. Y en el cuerpo técnico le dijeron que sí”, manifestó Ochoa, siempre en el panel de Cooperativa Deportes.

El periodista Igor Ochoa analiza el conflicto de Colo Colo con la ANFP por Carlos Palacios

El periodista Igor Ochoa también reparó en las declaraciones de Colo Colo en torno a este cruce por Carlos Palacios que hubo con Pablo Milad, presidente de la ANFP. “El jugador lo dice con su sentido para decir ‘no es que me fui, no me dijeron que me quedara’. Queda una zona confusa”, recapituló.

“Colo Colo dice lo liberaron, no lo liberaron. Se fue. Para Gareca queda una lección si va a continuar en el cargo: en la próxima citación la situación es clara. Y él tiene que estar para resolver los problemas que existan, si es que hay. O estamos o no estamos“, planteó Igor Ochoa.

Carlos Palacios en la Roja. (Javier Salvo/Photosport).

Y redondeó su idea. “Por eso hablo del lenguaje oblicuo. Milad dice se desvinculó unilateralmente y no era así. Para que fuera así no tendría que haberse presentado. Tampoco entiendo lo del jugador: él va, lo planteo, me lo aceptan. ¿Si no se lo aceptaban, se quedaba? Milad utilizó mal el término y como lo utilizó mal, se lo faenaron”, apuntó el periodista.

“En el argumento de Mosa hay algo que me llama la atención porque habla de que esto le pasó al equipo más grande. Si eso pasaba con un jugador de La Calera, ¿daba lo mismo? Palabras traen palabras”, cerró Igor Ochoa.