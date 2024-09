Colo Colo le hizo frente a River Plate de igual a igual e incluso lo complicó por varios pasajes en una llave de 180 minutos. Sin embargo, el empate de la ida (1-1) más la derrota 1-0 dejaron al Cacique fuera de la Copa Libertadores 2024.

Tras el duelo, Patricio Yáñez valoró el desempeño de Colo Colo, pero eso no impidió que criticara al entrenador Jorge Almirón y mostrara preocupación por rendimientos puntuales del Cacique.

“Colo Colo hizo un buen partido e hizo ver mal a River. Uno esperaba otro partido, considerando lo que es River jugando de local, pero en ningún momento fue superior a Colo Colo y el gol llega por un error. Creo que no mereció perder Colo Colo y pudo perfectamente haber llegado a los lanzamientos penales”, dijo Yáñez en Deportes en Agricultura.

Agrega que “pero esto es fútbol los errores y desconcentraciones se pagan caro. El portero Cortés tuvo que haber intervenido con suerte una vez lo que habla de este Colo Colo en Copa Libertadores dónde ofrece su mejor versión”.

Colo Colo, bajito ataque

“Pero el lado que preocupa es que Colo Colo no se genera nada absolutamente en ofensiva. Cubre y tapa bien los espacios, corre, tiene el balón, pero rematar por primera vez en el minuto 80 es algo que tiene que corregir Colo Colo”, complementa el ex delantero.

El hoy comentarista añade que “es preocupante lo poco que genera Colo Colo. Para ser un equipo que está en instancias finales y peleando por estar en semifinales de Copa Libertadores, y que perfectamente pudo haber estado ahí, su primer remate al arco fue pasado el minuto 80”.

Críticas de Pato Yáñez a Jorge Almirón por el rendimiento de Colo Colo.

Pato explica que “yo lo que le cuestiono a Jorge Almirón el que podría haber quedado con dos nueve en cancha, Javier Correa y Guillermo Paiva. Quizá la historia no cambiaba, pero el resto de los jugadores que jugaron creo que son los que debían estar ya que los otros no te dan ninguna seguridad”.

Patricio Yáñez sentencia que “Colo Colo vuelve a cometer el error de no aprovechar a Mauricio Isla. Isla está siempre solo por el sector derecho y no hay alguien que te cambie un balón unos 30 0 40 metros y te lo deje al pie. A Isla no le dan balones, Isla no es de dribling, es de sus pasadas, buscando la pared y no lo aprovecharon nunca”.