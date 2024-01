Colo Colo comienza la planificación de la temporada 2024, donde además de estar llamado a mejorar lo hecho en 2023 tendrá que definir cosas. Una de ellas será la continuidad de Darío Lezcano, quien tuvo un año para el olvido en su paso por el Monumental.

El delantero llegó como la gran solución tras la polémica salida de Juan Martín Lucero, pero estuvo lejos de ser un aporte. Sin minutos y cortado por Gustavo Quinteros, el paraguayo dejó mucho que desear y desilusionó a los hinchas.

Este lunes, en lo que debía ser el inicio de la pretemporada, Darío Lezcano llegó a entrenar solo a Colo Colo. Pero aún intentando mostrar compromiso, para Patricio Yáñez no tiene nada que hacer en el Cacique.

Patricio Yáñez le muestra la puerta de salida a Darío Lezcano en Colo Colo

Darío Lezcano fue uno de los jugadores más criticados de Colo Colo en la temporada pasada, pero el jugador no baja los brazos. Para el 2024 el delantero quiere hacer respetar su contrato y espera ganarse un lugar con Jorge Almirón en la banca.

Sin embargo, para Patricio Yáñez no debería seguir en el plantel. En Deportes en Agricultura este lunes, el ex atacante no tuvo piedad y cuestionó la decisión del jugador de mantenerse a pesar de su pobre nivel el año 2023.

“Si se va quedar, es un tema que el técnico tiene que ver y aprovechar. El año pasado tuvo chances y no pasó absolutamente nada con él, es un jugador que tuvo muy poca continuidad por lesiones”, recalcó.

Patricio Yáñez recalcó que el año pasado Colo Colo dejó en claro que no estaba en condiciones. “Don Gustavo Quinteros siempre dijo que no estuvo a punto. Una serie de cuestiones que tiene que ver con cosas físicas, lesiones, puestas a punto… no sé si le sobraban algunos kilitos”.

En esa misma línea, el histórico albo le puso él mismo la PLR. “No pasó absolutamente nada y, si yo fuese el director deportivo, lo hubiese sacado de Colo Colo. Pero en la situación de continuidad, que nadie le puede pagar el sueldo, que debe ser de los que más gana en el fútbol chileno, no tiene dónde ir”.

“Almirón va tener que tomar una decisión, no sé si van a tener lucas o no. Sonaron las alarmas el otro día, el colocolino está preocupado porque sabe que el plantel se tiene que potenciar y no alcanza”, sentenció.

¿Debe seguir Darío Lezcano en Colo Colo en 2024? ¿Debe seguir Darío Lezcano en Colo Colo en 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Darío Lezcano en Colo Colo en 2023?

Darío Lezcano logró disputar un total de 13 partidos oficiales con Colo Colo en la temporada 2023. En ellos marcó cuatro goles, no registró asistencias y alcanzó los 390 minutos en la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo disputará un torneo amistoso durante su pretemporada 2024. El debut del Cacique este año será el próximo martes 16 de enero, cuando enfrenten a Rosario Central en la Serie Río de La Plata.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.