Nico Peric tajante: "No creo que Bravo vuelva a Colo Colo, no lo veo jugando en Chile"

Claudio Bravo disfruta de sus vacaciones en medio de su polémica ausencia de la selección chilena. Y Nicolás Peric abordó uno de los temas sobre el futuro del meta: un hipotético regreso a Colo Colo o el fútbol chileno del hoy arquero del Real Betis.

Las declaraciones del Loco Peric llegaron en ESPN FShow, mientras el panel debatía los posibles regresos de la generación dorada al fútbol chileno… Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Claudio Bravo, Gary Medel, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. El hoy comentarista fue tajante sobre el caso del 1.

“No creo que Claudio vuelva, no lo veo jugando en Chile. Y por su forma de ser es innecesario. Como es él de pronto sería uno de los que menos podría entender que volviera”, dijo Peric.

Sobre la misma, explicó tajante una razón de peso para que Bravo decida no volver a ponerse la camiseta de Colo Colo o pisar otros pastos chilenos.

“En la posición que juega no tiene mucho sentido porque los errores que podría cometer son demasiado notorios y los aciertos son considerados normales para un tipo como él”, expuso.

Agrega que “en sus aciertos no pasa nada, pero en los errores… cuando lo haces bien tres los saben y diez cuando lo haces mal. No veo a Claudio queriendo aguatar eso. Además no ha tenido una buena llegada en el club que debería protegerlo o quererlo (Colo Colo)”.

Nicolás Peric sentencia que “cuando se habla de Bravo, Medel y todos estos jugadores, vuelven por dos semestres y después les pasa lo de Paredes, del Pájaro Valdés, Mirosevic, que cuando se tienen que retirar no lo sienten, pero el resto de la gente lo ve así”.