Colo Colo ha tenido una temporada llena de marcas positivas. Los albos alcanzaron los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de seis años y ahora se encuentran a dos victorias de quedarse con el título del Campeonato Nacional. El equipo de Jorge Almirón quiere terminar en lo alto.

Pero eso no significa que haya sido una campaña fácil. De hecho, el conjunto popular ha tenido que enfrentar varios obstáculos dentro y fuera de la cancha, como lesiones y suspensiones producto de su cargado calendario. En ocasiones, como pasó con Palestino el fin de semana pasado, ha remado desde atrás.

En ese sentido, Emiliano Amor confesó a D Sports cuál fue el partido más difícil del año. El defensa sorprendió: no mencionó, por ejemplo, alguno de los duelos contra River Plate en la Copa Libertadores. Tampoco uno de los clásicos contra Universidad de Chile o Universidad Católica.

“El partido con Cobresal (que vino después de la eliminación con River) fue el más difícil que tuvimos por la carga emocional, psicológica y física. Ese partido nos hizo un clic de que podíamos pelear el campeonato con los rivales. Cuando ganamos ese partido, sabíamos que estábamos para más”, explicó.

Emiliano Amor quiere quedarse en Colo Colo

La acontecida temporada de Colo Colo está cerca de terminar y uno de los temas que deben definirse a fin de año son las renovaciones. Varios futbolistas terminan contrato. Emiliano Amor es uno de ellos y dejó claro que quiere continuar, aunque no sabe qué es lo que busca el club.

“No he conversado con la gente del club ni el técnico, no sé qué será de mí en 2025. Le tengo mucho cariño a Colo Colo, en estos tres años he estado cómodo, me siento importante acá y he ganado títulos importantes”, dijo a D Sports.

“Me gustaría quedarme porque tomé un gran cariño por el club. No sé qué planes tiene Colo Colo para 2025, yo creo que van a esperar, no lo sé, a que termine el campeonato y se cumplan los objetivos, y ahí se armará el plan para el otro año”, sumó.