Maximiliano Falcón ha provocado un terremoto en Colo Colo. El defensa uruguayo no se presentó a la pretemporada e impactó a los hinchas cuando se reveló que tiene intenciones de salir del Cacique e irse al extranjero. En el plantel, sus compañeros no entienden la situación.

Jorge Almirón, entrenador de los albos, se pronunció sobre el tema. En el marco de la presentación de la camiseta oficial de Colo Colo, el DT explicó que no ha conversado con Peluca sobre la situación, pero que desea que el zaguero se mantenga para la temporada 2025.

“No he hablado con Falcón ni con el presidente. Esperemos que el Peluca se quede. Tenemos que conversarlo en profundidad. Sé por lo que pasan los jugadores, está en un buen momento y una buena edad. Esperemos lo mejor para él y para el club“, mencionó.

Esteban Pavez, capitán del Cacique, también habló. El volante manifestó que Maximiliano Falcón “debería estar entrenando”, pero no quiso profundizar en los problemas que habrían generado la actitud del Peluca. “Me dijo que no se sumaría porque tenía algo con Aníbal. Más allá no te puedo decir“, dijo.

Jorge Almirón pide que Maximiliano Falcón se quede en Colo Colo | Photosport

ver también Esteban Paredes se las canta a Maximiliano Falcón: "El que no quiere estar en Colo Colo..."

Históricos de Colo Colo critican a Maximiliano Falcón

Por otro lado, los históricos de Colo Colo han sido duros contra Maximiliano Falcón. Carlos Caszely manifestó que “me parece muy mal lo de Falcón, tendría que haber hablado internamente. Él tiene contrato, tiene que cumplir, porque si no hace la pretemporada, no va a llegar con la misma condición física del resto. Es una falta de respeto para sus mismos compañeros“.

Publicidad

Publicidad

Esteban Paredes, en tanto, declaró que “cada uno sabe donde se aprieta el zapato. No tengo información del tema. Se especulan muchas cosas, algunos dicen que hasta Aníbal tiene que salir a declarar. El que se quiera quedar, que se quede, y el que no, tiene las puertas abiertas para poder irse“.