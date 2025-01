"No entiendo": Arturo Vidal entra con todo a la polémica de Maximiliano Falcón y Colo Colo

Colo Colo no salía de un tremendo problema y ya está metido en otro. Justo cuando solucionaba la situación de Brayan Cortés, el Cacique ha debido hacerle frente a un verdadero terremoto por lo ocurrido con Maximiliano Falcón.

El Peluca se cansó de que el club no cumpliera con los acuerdos para arreglar su contrato y decidió no presentarse a la pretemporada. Si bien se ha hablado de ofertas para partir, por ahora eso sigue en veremos y en el plantel no entienden nada de lo que está pasando, tal como lo reflejó Arturo Vidal.

El King sacó la voz ante la polémica entre el zaguero y el Eterno Campeón, dejando en claro que no tomará postura. No obstante, remarcó que le parece muy extraña la postura del uruguayo y valoró a los que sí llegaron a entrenar a La Serena.

Arturo Vidal le tira la oreja a Colo Colo y Maximiliano Falcón

Colo Colo llegó a Santiago luego de los trabajos en La Serena y Arturo Vidal decidió sacar la voz por el plantel. El King conversó con los medios de distintos casos, incluido la gran polémica entre Maximiliano Falcón y el Cacique.

Arturo Vidal no escondió su sorpresa por lo que está pasando entre Maximiliano Falcón y Colo Colo. Foto: Photosport.

El King hizo todo lo posible por hacerle el quite al problema, asegurando que ellos no tienen nada que ver. “De verdad, sabía que me iban a preguntar, pero es un tema del que no sabemos nada nosotros“, dijo de entrada.

Pero tras ello, Arturo Vidal se la cantó clara tanto a Maximiliano Falcón como a Aníbal Mosa, los involucrados en el tema. “Hay que preguntarle directamente al presidente y a Maxi por qué no está acá. No entiendo, de verdad que no lo entiendo y no me quiero meter“.

De hecho, el King deslizó una crítica alabando a los compañeros que sí fueron parte de la pretemporada. “Estoy contento por lo que hicimos en La Serena con los jugadores que están. Lo dimos todo, el grupo está muy unido”.

Aunque el mediocampista y uno de los capitanes albos, insistió en que no tienen nada que opinar sobre el caso. “Lo mismo Cortés o Bolados, no sabemos, sólo sabemos que hemos trabajado muy duro esta semana”.

La cosa no paró ahí, ya que más tarde el volante se sinceró sobre lo que está pasando con el zaguero. “Claro que sorprende, no sé en qué está él. No sé si tiene contrato todavía, no sé, no he preguntado ni me quiero meter más allá. Para eso está el presidente y los encargados de hablar, yo sólo me preocupé esta semana de ayudar a los jóvenes que se agregaron, al equipo que está, a trabajar duro”, sentenció.

El plantel de Colo Colo toma distancia de lo que está pasando entre Maximiliano Falcón y la dirigencia. Arturo Vidal aclara la postura de los compañeros del Peluca, quienes siguen sin entender la razón detrás de su extraño actuar.

¿Cuáles son los números de Maximiliano Falcón en Colo Colo?

Maximiliano Falcón ha logrado disputar un total de 158 partidos oficiales desde que llegó a Colo Colo. En ellos ha anotado 8 goles, ha aportado con 2 asistencias y llega a los 13.525 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras se define lo que pasará con Maximiliano Falcón, Colo Colo está trabajando para su estreno en 2025. El Cacique jugará su primer partido del año este domingo 12 de enero cuando, desde las 22:00 horas, enfrenten a Peñarol en la Serie Río de La Plata.