El plantel de Colo Colo volvió a Santiago tras completar la primera parte de la pretemporada, donde pasó intensos días en La Serena. Este miércoles, los albos aterrizaron en la capital y regresaron al Monumental, donde además presentarán la camiseta oficial de la temporada 2025.

En la llegada del equipo, la prensa le consultó a Jorge Almirón sobre la situación de Maximiliano Falcón. El defensa uruguayo no se presentó a la pretemporada y, más tarde, Aníbal Mosa impactó a los hinchas al revelar que el futbolista quiere salir del club y partir al extranjero.

“Voy a llegar al club a ver que pasa, hablar con el presidente a ver qué sigue. No he hablado con Maxi, quería ver cómo está todo. Quiero ver cuál es la situación real”, dijo Almirón, quien reconoció que no le dio autorización al Peluca para ausentarse de los entrenamientos.

“No me pidió autorización para ausentarse. Siempre es mejor tener el plantel completo, es un jugador importantísimo para el equipo y la gente, pero espero que se pueda resolver. Después que un equipo sale campeón, todos exigimos un poco más, todos queremos mejorar, pero cuando se arregla hay que enfocarse en lo que sigue“, concluyó el DT.

Maximiliano Falcón no ha hablado con Jorge Almirón en Colo Colo | Photosport

ver también "Falcón está muy afectado, ama a Colo Colo": Agente del Peluca cuenta la verdad y le cae a Aníbal Mosa

Caso Maximiliano Falcón: Arturo Vidal también se pronuncia en Colo Colo

Otro que habló sobre el caso Maximiliano Falcón fue Arturo Vidal. “Es un tema en que no sabemos nada, hay que preguntarle al presidente y a Maxi por qué no está acá, no entiendo y no me quiero meter en ese tema“, comentó el volante al aterrizar en Santiago.

Publicidad

Publicidad

“Sorprende, no sé en qué está él, si tiene contrato todavía… de verdad que no sé, no he preguntado, no me quiero meter más allá, para eso está el presidente y la gente encargada de eso”, concluyó.