Colo Colo afina detalles para jugar el duelo de ida en el playoff de la Copa Sudamericana. Este martes 12 de julio, los albos recibirán al América MG. Y seguramente contarán con la presencia de Damián Pizarro, pero Gustavo Quinteros tendrá que seguir esperando por su anhelo de contar con Bruno Barticciotto o algún otro jugador en su lista de centrodelanteros.

Hubo un campeón de América de 1991 que le contestó el llamado de RedGol para analizar la realidad de ambos atacantes. Se trata de Eduardo Vilches. Pizarro está en el plantel y asumió la titularidad ante la poca capacidad goleadora de Leandro Benegas y el sinfín de problemas que afectó al paraguayo Darío Lezcano durante la primera parte del año.

“Eso esperamos todos los colocolinos. Que salga de este letargo y poder tener opciones deportivas para la próxima ronda”, dijo el Lalo en referencia a la llave contra el elenco de Minas Gerais. Y también habló del atacante que el 28 de marzo cumplió 18 años.

“A Damián Pizarro le falta. Tiene muchas condiciones y cualidades, pero le falta un poquito. No es fácil. Él viene desde abajo, prácticamente de cadetes. Es su primer año. Se está como adelantando, está conociendo a los compañeros, el sistema en primera división, jugar con un equipo, con otro”, repasó Vilches, ganador de 10 títulos con el Eterno Campeón.

Hubo más palabras. “Cuando tenga la experiencia va a andar, porque todavía no cumple un año. Creo que se le está exigiendo demasiado”, sentenció el otrora polifuncional futbolista que también jugó por la Universidad Católica, Unión Española y tuvo una ganadora experiencia en el Necaxa de México.

Eduardo Vilches y Colo Colo: Damián Pizarro y Bruno Barticciotto no son los idóneos…todavía

Colo Colo hizo intentos por fichar a Bruno Barticciotto, pero Palestino no sólo no tenía en mente aceptar el préstamo propuesto por los albos. Por temas contractuales, el Tino no está autorizado a negociar una cesión dentro del fútbol chileno.

“Sería un supuesto hablar de Bruno Barticciotto. Tampoco sabemos si hubiese andado. Creo que también le falta. Se ha visto bien, pero creo que todavía le falta un año más de experiencia en primera división”, le contó Eduardo Vilches a RedGol.

Y agregó sobre el caso de un ariete que buscó minutos en otro club y hoy es titular indiscutido en uno de los grandes, además de una opción concreta para la selección chilena en las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. “Lo mismo que le pasó al jugador de Católica, al Monito Aravena”, recordó el Oveja en la conversación que tuvo con nuestro querido Paulo Flores.

“Adquirió experiencia estando un año en Ñublense y después regresó con experiencia, era otro jugador. Todo es variable”, sentenció el imborrable Lalo Vilches, el cuarto futbolista más ganador de Chile.