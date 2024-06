Ricardo Dabrowski fue el goleador que tuvo Colo Colo en la histórica e imborrable Copa Libertadores 1991 y se mostró feliz porque el Cacique aseguró a Javier Correa como refuerzo. El Polaco atendió el llamado de Paulo Flores para analizar al centrodelantero de 31 años.

Correa llegará al cuadro popular desde Estudiantes de La Plata, donde se consagró campeón en el fútbol argentino. “Por característica indudablemente que es lo que en principio necesita Colo Colo. Un delantero de punta, fuerte, aguanta bien, es goleador”, afirmó Dabrowski en la conversación con RedGol.

“Tiene bastante experiencia, estuvo en distintas competiciones. Ojalá se adapte rápido y el entrenador lo pueda utilizar. Tiene jerarquía. Creo que el esquema de Colo Colo le favorece”, manifestó también el otrora espigado artillero que tuvieron los albos. Apuntó que Correa calza perfecto en la idea futbolística de Jorge Almirón.

Javier Correa ante Boca Juniors, el otro club que buscó su fichaje. (Captura).

Dabrowski agregó que “indudablemente que en la medida que se mantenga el nivel, será importante dentro del área. Después obviamente hay que ver cómo se adapta al grupo”. Pero al menos desde lo netamente relativo al juego, el Polaco tiene muchas expectativas.

Dabrowski y De Luca analizan a fondo al nuevo goleador de Colo Colo Javier Correa

Además de Ricardo Dabrowski, el nuevo goleador de Colo Colo, Javier Correa, también recibió el beneplácito de otro argentino que supo festejar tantos en el Cacique: Carlos Gustavo de Luca, atacante que también jugó en O’Higgins de Rancagua y Regional Atacama, entre otros clubes.

“No es un 9 de área. Es un delantero que sabe comúnmente más que los delanteros de área. Le pega muy bien a la pelota, es goleador. Pero no es de esos grandotes y peleadores. Es más de esos rapiditos. Está en un muy buen nivel acá”, manifestó De Luca.

Y prosiguió. “A veces decimos que van los jugadores grandes para allá. Este no. Lo quería Boca ahora. Me parece que es una muy buena contratación. Es un refuerzo, no como cuando fue Benegas”, dijo el argentino sobre el arribo del mendocino, quien parece no tener mucho lugar para Almirón.

Javier Correa jugó en Racing Club y también en el fútbol de México. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Él en Independiente no hizo mucho, pero Javier Correa tiene un muy buen presente en Estudiantes. En la Copa Libertadores mostró un muy buen nivel. Es un muy buen refuerzo. Tiene muchas condiciones para rendir en Colo Colo”, sentenció Carlos Gustavo de Luca. El tiempo dirá si esos buenos augurios se refrendan en el terreno de juego.

Los números de Javier Correa en Estudiantes de La Plata

Javier Correa suma 28 partidos jugados por Estudiantes de La Plata: registra 10 goles anotados. También regaló tres asistencias y recibió siete tarjetas amarillas al cabo de mil 866 minutos de acción, según datos provistos por Transfermarkt.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!