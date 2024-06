El Cacique tiene once confirmado para su estreno en el torneo. Jorge Almirón renueva al equipo ante la ola de bajas que tiene para esta tarde.

Después de todo lo que pasó entre medio, Colo Colo por fin salta a la cancha para hacer su debut en la Copa Chile. Este jueves 20 de junio desde las 12:30 horas el Cacique enfrenta a Colegio Quillón por los octavos de final del torneo, duelo para el que ya tiene formación confirmada.

Jorge Almirón lamenta una serie de bajas por la selección chilena y una salida que duele en el ataque. Sin embargo, no se hace problemas y le da su respaldo a jugadores que no estaban viendo tantos minutos para que puedan ganar confianza.

Pero eso no es todo, ya que el técnico presentará un once con tres caras jóvenes que piden espacio hace rato. Todo para cumplir con los minutos Sub 21 y así ir probando variantes ante posibles salidas en el mercado de pases de invierno.

Colo Colo renueva su formación para la Copa Chile

Colo Colo tiene todo listo para salir a buscar una nueva clasificación, ahora en la Copa Chile. El Cacique quiere pelear en todos los torneos que disputa esta temporada y tendrá una dura tarea ante Colegio Quillón esta tarde.

Alexander Oroz vuelve oficialmente a las canchas con Colo Colo en la Copa Chile. Será titular en la formación para esta tarde. Foto: Photosport.

Para lograr el triunfo, Jorge Almirón deja de lado las ausencias y le da la oportunidad a quienes esperan hace rato un lugar. En el arco está la primera novedad, ya que Fernando de Paul vuelve a entrar como titular en una campaña donde casi no suma minutos.

Al Tuto se suman sorpresas en la dupla de centrales. Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez serán los encargados de proteger esa zona de la cancha, acompañados por Óscar Opazo y Eric Wiemberg como laterales.

En el mediocampo las cosas se siguen moviendo. Arturo Vidal es el único de los titulares que se repite el plato y conformará un tridente junto a Vicente Pizarro y Lucas Soto, dos caras jóvenes que pelean por un lugar.

Finalmente está la delantera, donde está la mayor de las sorpresas. Alexander Oroz vuelve oficialmente a las canchas tras su grave lesión y será el acompañando de Guillermo Paiva y Lucas Cepeda en busca de los goles.

De esta forma, Colo Colo tiene formación confirmada para enfrentar a Colegio Quillón esta tarde. Esta será con Fernando De Paul en el arco; Óscar Opazo, Emiliano Amor, Daniel Gutiérrez y Erick Wiemberg en la defensa; Vicente Pizarro, Arturo Vidal y Lucas Soto en el mediocampo; Alexander Oroz, Guillermo Paiva y Lucas Cepeda en la delantera.

¿Te gusta la formación de Colo Colo para su debut en Copa Chile? ¿Te gusta la formación de Colo Colo para su debut en Copa Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo son los cuartos de final de la Copa Chile?

Colo Col buscará sacar pasajes a los cuartos de final de la Copa Chile ante Colegio Quillón. Esta fase se disputará desde este fin de semana, aunque con programación por definir al haberse corrido el calendario por las lluvias.

¿Cuándo vuelve Colo Colo al torneo?

Colo Colo tiene una segunda rueda de infarto y en la que intentará seguir peleando el Campeonato Nacional. El Cacique volverá a jugar el torneo el fin de semana del 21 de julio ante Unión Española, con horario aún por definir.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.