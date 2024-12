El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, acudió al evento de una marca deportiva en medio de sus vacaciones y se dio espacio para comentar las salidas más importantes del Cacique de cara a la temporada 2025.

Es que Carlos Palacios será en cualquier momento el nuevo y flamante refuerzo de Boca Juniors en Argentina. Mientras, Brayan Cortés no renovó contrato y busca club en el extranjero, convencido de que es el momento para dar el salto internacional.

Sobre el inminente fichaje de Palacios, Pavez comentó que “Carlos tomó la decisión de irse, estaba en todo su derecho. Hizo un año espectacular. Jugar en Boca debe ser una muy linda experiencia, creo que a cualquiera le gustaría jugar ahí”.

Respecto a Cortés, el volante sentenció que “el tema de su futuro todavía está en veremos, no sé qué va a pasar, no he hablado con él porque no me gusta molestar a mis compañeros en sus vacaciones. Obviamente, Brayan es el mejor arquero del fútbol chileno, el número uno de la selección chilena”.

El drama de Brayan Cortés y Palacios en Boca

Cabe recordar que Brayan Cortés apareció como jugador seguro del Club León de México, donde dirige Eduardo Berizzo. Sin embargo, la operación se cayó dejando al portero en ascuas.

Pavez no ha hablado con Cortés tras caerse fichaje en León.

Mientras tanto, Colo Colo busca con urgencia un arquero que reemplace a Cortés. Entre los nombres que orbitan el estadio Monumental están Matías Dituro y Claudio Bravo, a quien habría que sacar del retiro.

Por su parte, Palacios ya está en Buenos Aires desde la noche del miércoles. Este jueves se realizó los exámenes médicos a espera de ser anunciado oficialmente como refuerzo, hecho que debería ocurrir durante las horas de este viernes.

Por ahora, el plantel de Jorge Almirón no registra fichajes para el 2025 y el mercado albo sólo suma las renovaciones de contrato de Alan Saldivia, Arturo Vidal, Vicente Pizarro y el propio Esteban Pavez.