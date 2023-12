Colo Colo está más ilusionado que nunca con la opción de ser campeón. Los Albos enfrentan en la 29° fecha del Campeonato Nacional a Unión Española, donde están obligados a ganar para seguir prendidos en la pelea por el título del fútbol chileno.

Hace algunas semanas, pocos habrían apostado por los dirigidos por Gustavo Quinteros para el título. Sin embargo, los recientes tropiezos de Cobresal y Huachipato les abrieron una nueva oportunidad para terminar el año con una estrella. Claro que no dependen de sí mismos, necesitan ganar los dos encuentros que les restan y esperar que los Mineros se caigan. Incluso, la ayuda podría venir desde Universidad de Chile.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Unión Española?

El duelo se juega este domingo 3 de diciembre a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Monumental de Macul.

¿En qué canal ver en vivo por TV el Campeonato Nacional?

Este partido será transmitido en TV por las señales de TNT Sports 2 y TNT Sports HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo la 29° fecha?

Este duelo del Campeonato Nacional podrás verlo a través de Estadio TNT Sports.

¿Cómo estará la cancha del Monumental?

Colo Colo se metió de lleno en la lucha por el título gracias a un gran triunfo sobre Audax Italiano en La Florida. Con un jugador menos, los Albos resistieron el 1-0 gracias a la buena actuación de Brayan Cortés, quien le atajó un penal a Gonzalo Sosa para mantener el cero en su valla. La victoria fue un verdadero golpe anímico para un plantel que está muy encendido con lograr un bicampeonato.

Los Albos están en el 2° lugar del Campeonato Nacional con 51 puntos, igualados con Huachipato y solo superados por las 53 unidades de Cobresal. En Macul esperan que los Mineros sufran un nuevo tropiezo y Universidad de Chile podría darles una mano: los Azules visitan El Salvador con la obligación de ganar para soñar con la Copa Sudamericana, algo que también podría terminar beneficiando a su clásico rival.

El gran problema que surgió esta semana en Pedreros fue la cancha del Monumental. Los conciertos de Roger Waters y The Cure dejaron el terreno de juego lejos de un estado ideal, pero desde la dirigencia no moverán la localía e incluso las entradas ya están vendidas. Unión Española no está en gran momento. Los Hispanos hace rato que se olvidaron de los triunfos y tienen casi nulas opciones de ir a la Sudamericana. A Macul van solo por el honor, que no es poca cosa.