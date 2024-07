Uno de los equipos que tiene la agenda más complicada de cara al segundo semestre de 2024 es Colo Colo, porque participa en el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores.

Debido al duro calendario que se le viene al Cacique, el entrenador Jorge Almirón pidió tres refuerzos, pero solamente los dirigentes de Blanco y Negro han podido cerrar a uno.

La única incorporación, por ahora, es el delantero argentino Javier Correa, quien apenas lleva una semana en Chile y ya se lesionó.

El trueque que se plantea Colo Colo

Colo Colo quiere traer jugadores, pero en Macul también quieren limpiar el plantel y uno de los que tiene las puertas de salida abiertas es el delantero Leandro Benegas, a quien lo miran con deseo desde Unión Española.

“Está la intención, necesitamos un 9 y nos gusta mucho”, dijo Miguel Ponce, DT hispano, sobre el zurdo goleador del Cacique.

Esta situación le viene como anillo al dedo a los directivos albos, porque tienen en la mira a un jugador de Unión. Se trata de Jonathan Villagra, quien puede llegar al Monumental tras un trueque con Benegas.

Jonathan Villagra vuelve a sonar fuerte para Colo Colo. Foto: Photosport

La situación del ex seleccionado chileno Sub 23 es compleja, porque termina contrato con Unión Española a finales de 2024, no lo quiere renovar y por ello no será considerado en la escuadra de Santa Laura. En Colo Colo lo quieren y el gusto por el atacante puede agilizar la operación.

El mercado de fichajes se mueve, lento y a veces inseguro, pro se mueve…

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Santa Cruz por la Copa Chile?

La revancha entre Colo Colo y Santa Cruz por la semifinal regional de la Copa Chile se jugará este sábado 13 de julio, a partir de las 17:30 horas en el estadio Monumental. La ida terminó 1-1.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.