Pablo Guede logró hacerse de un nombre en el fútbol chileno. El entrenador argentino pudo dejar una huella importante en Palestino y luego supo ser campeón con Colo Colo en el 2017, formando un equipo con varias figuras de bastante experiencia.

Posterior a su paso por Chile emprendió una aventura por varios clubes en el extranjero, dirigiendo por primera vez un fútbol que no sea el trasandino o el de nuestro tras su primer paso en El Palo de España entre 2010 y 2013.

Al-Ahli de Arabia Saudita, Monarcas Morelia, Tijuana, Necaxa y Málaga de España fueron sus destinos, eso antes de regresar a Argentina para dirigir a Argentinos Juniors entre 2023 y 2024.

Lamentablemente esta última experiencia en La Paternal no terminó de la mejor manera, ya que a pesar de tener un inicio destacado renunció a su cargo en septiembre de este año por los malos resultados.

Pese a este tropiezo en su carrera, el argentino incursionará en el mundo de la literatura para seguir vigente, dando paso a un libro de su autoría tras varios años dirigiendo.

Así lo confirmó la cuenta en Instagram de Libro Fútbol, donde en esta jornada publicaron que “nos complace anunciar un nuevo proyecto junto al entrenador argentino Pablo Guede sobre su metodología de trabajo. Pronto más novedades”.

En esa misma publicación subieron un video el ex Colo Colo, donde afirma que “la esencia es una cosa, pero la identidad… eso no pierde. Defender alto, presionar arriba cuando se pueda, tener la pelota y atacar, atacar y atacar. Eso no varía dependiendo del planteamiento que hagamos ante el rival. Eso no lo cambio”.

Habrá que ver si con esta aventura literaria el argentino logra relanzar su carrera. Por lo menos oportunidades laborales no le han faltado, ya que los últimos informes apuntan a que rechazó una propuesta para dirigir a San Lorenzo, club donde ya tuvo un paso en la primera mitad del 2016.

¿Cómo le fue a Pablo Guede en Colo Colo?

Guede dirigió entre 2016 y 2018 un total de 72 partidos en Colo Colo, con 38 triunfos, 16 empates y 18 derrotas, lo que da un 60.19% de rendimiento. Con los albos el argentino ganó una Copa Chile, dos Supercopa y un torneo de Primera División.