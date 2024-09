"Colo Colo no existió": El mayor "Anti Vidal" del mundo ataca tras eliminación de Libertadores

No pudo ser. Pese a que realizó de sus mejores presentaciones durante la Copa Libertadores, no fue suficiente para que Colo Colo avance a semifinales, tras caer por la cuenta mínima ante River Plate en Buenos Aires, poniendo fin a un largo periplo internacional.

Es que fueron nada menos que 14 encuentros en siete meses los que debió jugar el Cacique en el certamen continental, donde consiguió un registro de cinco triunfos, seis empates y sólo tres derrotas, donde alcanzó un 50 por ciento de rendimiento. Con doce goles a favor y diez en contra.

Más allá del nivel que exhibieron figuras como Arturo Vidal, Carlos Palacios y Lucas Cepeda, o del trabajo táctico que hizo Jorge Almirón durante estos 215 días de competencia, como pasa en la vida, hay gente que pese al esfuerzo no queda conforme con lo que hizo Colo Colo en Copa Libertadores.

“Pollo” Véliz lapidario con Colo Colo: “No existió”

Uno de los que lideró el ataque en redes sociales contra el Cacique fue el ex jugador albo y de la Selección Chilena, Leonardo Véliz, quien utilizó su cuenta en X para lanzar sus dardos hacia el equipo, asegurando que “sin categoría es difícil ganar con la camiseta y con nombres“.

No fue lo único. El Pollo prosiguió en su análisis y escribió “díganme una figura de Colo Colo esta noche. No existió. River, lo mismo. Discreto rival con historia pasada (…) Qué partido más malo. Un discreto River le gana a Colo Colo sin figuras“.

Por supuesto que el hombre que profiere en sus redes su odio hacia Arturo Vidal recibió fuertes comentarios de vuelta, a los que respondió “ancla la razón a la realidad y eso significa no fanatizarse por un color. La hipocresía de decir que todo es bueno, es mentira, es un espejismo en aras del AMOR por un club. Hoy no merecíamos clasificar con lo que se hizo y luchar y luchar, no es fútbol”.