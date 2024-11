Fue el ex presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, quien fue enfático en rechazar el arribo de este jugador al Cacique. "Prefiero ver otras alternativas", afirmó.

Colo Colo está en busca de firmar a un arquero de nacionalidad chilena ante la posibilidad inminente de que Brayan Cortés deje la institución en los próximos días para probar suerte en el extranjero.

Tres nombres son los que más suenan por estas horas para ocupar el lugar del iquiqueño. Gabriel Arias, hoy capitán del Racing argentino; Matías Dituro, ex capitán de Universidad Católica, actualmente en el Elche español; y Claudio Bravo.

De todos ellos, el que más gusta en los hinchas es el bicampeón de América, quien sin embargo no saldrá de su retiro. Mientras que el ex meta cruzado recibió un portazo en la cara desde Colo Colo, particularmente de su ex presidente Alfredo Stöhwing.

Colo Colo le cierra la puerta a ex capitán de la UC

El hoy director de Blanco y Negro concedió una entrevista a DSports, donde se le consulto por si Matías Dituro era opción para llegar al Cacique y su respuesta fue contundente: “prefiero ver otras alternativas“.

En esa línea, ante la posibilidad de que el bicampeón de América pueda salir de su retiro para jugar el 2025 en Colo Colo, Stöhwing afirmó que “la renovación de Cortés está complicada. Si estuviera la posibilidad de Claudio Bravo, por supuesto que podría ser bien considerado“.

Los números de Dituro en su paso por Chile

En dos equipos jugó el arquero de origen argentino en nuestro país, como Deportes Antofagasta y Los Cruzados, con los que ganó un tetracampeonato entre 2018 y 2021, además de dos Supercopas. Disputó un total de 198 juegos en suelo nacional, recibió 218 goles en contra y tuvo su valla invicta 62 veces.