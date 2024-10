Carlos Palacios no ha fallado ningún penal durante su estadía en Colo Colo y contó tras el triunfo ante Audax por qué sucede eso.

Carlos Palacios revela el secreto del éxito para tirar penales: "Me mira a los ojos y pierde"

Carlos Palacios no sólo “pone nerviosas” a las periodistas, como ocurre en las entrevistas que realiza constantemente pues tiene un buen feeling con la prensa. También lo hace con los arquero rivales.

Ese reveló que es el secreto de su éxito para ser infalible en los penales, pues durante su estadía de casi dos años en Colo Colo no ha fallado ninguno.

El 2023 anotó cuatro (tres en el torneo y uno en Copa Libertadores) y este año superó esa dosis: tres en el Campeonato Nacional y dos en la Libertadores. En total, 9 de 9.

El secreto para esa efectividad lo contó en el Lado B de Colo Colo, al señalar que tirar penales es prácticamente un trámite para él ya que lo entrena constantemente.

Carlos Palacios celebra su gol de penal ante Audax Italiano – Photosport

El secreto de Carlos Palacios para los penales

Palacios le señaló a la cámara que lo grababa que prometió no fallar. “Te dije cuando entreno penales, sólo que ahora es con gente. La emoción la da la gente, porque patearlo es lo natural ya”, manifestó.

Luego señaló que ante Audax logró vencer al portero Tomás Ahumada porque el meta no supo esperarlo. “Me mira a los ojos y pierde. Se tiró antes. Me miró a los ojos y perdió”, asegura Palacios.

Habrá que ver si revelar el secreto de su fórmula para no fallar le dará pistas a los arqueros en una próxima oportunidad, ya que es posible que ahora le encuentren la manera de atajarle los remates desde los 12 pasos.