Patricio Yáñez se va en la profunda y destroza a Carlos Palacios: "No está para ir a Boca"

El libro de pases está abierto, y en Colo Colo lo saben, por algo están buscando fichajes y quieren sumar al menos unos más, tras la llegada del delantero argentino Javier Correa.

Sin embargo, en el Monumental también pueden generarse salidas y la que más ruido hace es la de Carlos Palacios, volante ofensivo que una vez más está en la mira de Juan Román Riquelme para Boca Juniors.

El presidente Xeneize vuelve a la carga por la Joya y aquello fue analizado por Patricio Yáñez, quien en el panel de radio Agricultura fue tajante con el formado en Unión Española.

Pato Yáñez critica a Carlos Palacios

El campeón de América en 1991 fue tajante, porque el Pato indicó que Palacios, por ahora, no tiene nivel para ponerse la camiseta del equipo más popular de Argentina.

“No está para ir a Boca, apenas está para jugar en Colo Colo. Con el talento no le alcanza”, dijo de entrada Yáñez.

Boca sigue intentando fichar a Palacios. Foto: Photosport

“Para ir al fútbol argentino, que uno lo ve y hay equipos realmente malos, pero corren, meten y todo esto que tiene el entusiasmo argentino… Palacios no la toca en Argentina. Le sobra talento, a lo mejor ese es un tema que genera que él no esté siempre a punto, pero con lo que ha brindado en el último tiempo no le alcanza”, agregó.

Pese a la dura opinión de Patricio Yáñez, en Boca Juniors siguen intentando fichar a Carlos Palacios y en Colo Colo ya avisaron que para ello tienen que pagar la cláusula de rescisión del jugador, que tiene un valor de 4.5 millones de dólares.

