Colo Colo vive una semana tranquila luego de derrotar a América Mineiro por la Copa Sudamericana. Los Albos ahora preparan el duelo ante O’Higgins en el Campeonato Nacional, contexto en el cual Claudio Borghi aseguró que Gustavo Quinteros se está contradiciendo.

A los Albos se le vienen dos duelos trascendentales. Primero reciben al Capo de Provincia en el Estadio Monumental el sábado 15 de julio y luego, deberán viajar a Brasil para enfrentar a América Mineiro el martes 18 en el duelo de vuelta de la Sudamericana. Quinteros aseguró que su prioridad es el Campeonato Nacional, para llegar a la siguiente Copa Libertadores, algo que no le gustó a Borghi.

“Se contradice. Dice que le gustaría llegar primero o segundo para clasificar a la Copa Libertadores el próximo año. Ya está en una copa, si bien no es la Libertadores, es donde a mi criterio más podemos competir con los equipos que tenemos“, reflexionó el campeón del mundo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, indicando que es un error restarle valor a la Sudamericana.

Incluso el Bichi aseguró que, si estuviera mejor posicionado en la competencia local, debería ocupar alternativas para privilegiar la vuelta ante América Mineiro. “Lleva una ventaja mínima a Brasil y tiene que tratar de no perder puntos acá. Pienso como él en el sentido de lo que los punteros no se me escapen, pero no puedo dejar de decir que las copas internacionales son importantes“, enfatizó.

Borghi recordó la Sudamericana del 2006

De hecho, Borghi ejemplificó con lo que haría él en la misma situación, asegurando que no le restaría importancia a ninguno de los dos torneos. “Si fuese el técnico de Colo Colo hoy, debería ver las escalas. (Viajan en vuelo chárter) Entonces mucho más conveniente, porque eliges el horario, donde llegar y la vuelta. En el caso de Quinteros, enfocaría los dos focos en forma importante, pondría lo mejor el sábado y pondría lo mejor el martes“, señaló.

En base a esto último, el DT tetracampeón con los Albos recordó lo que vivió él en el año 2006 encarando la Sudamericana y el Campeonato Nacional, donde fue finalista en el primer torneo y campeón en el segundo. “Eran torneos cortos. No podíamos decir ‘estoy a cinco puntos, si boto este partido’, ahí era matar o morir en esas instancias era play-offs. Quizás mi error fue el usar los dos equipos en las mismas instancias, poner lo mejor de lo mejor, porque teníamos un calendario bastante importante“, comentó el formado en Argentinos Juniors.

Colo Colo está en el 8° lugar del Campeonato Nacional con 23 puntos, a 6 unidades de los líderes pero con un partido menos disputado. En la Sudamericana, deben ir a Brasil a buscar la clasificación tras la victoria 2-1 en la ida.