Gustavo Quinteros tuvo una positiva primera campaña en Vélez Sarsfield, aunque espera por un fichaje que se ha dilatado más de lo presupuestado. Uno de los puestos que el director técnico escogió reforzar en el Fortín es el lateral derecho. Y el principal candidato juega en Atlético Tucumán.

Su nombre es Agustín Lagos y en las últimas horas dejó un testimonio que conmocionó al mundo futbolero en Argentina. El marcador de punta de 22 años hizo un desahogo para clamar porque la directiva del Decano autorice su incorporación al plantel de Quinteros.

“En un mercado anterior no me dejaron salir con la promesa de que si llegaba una oferta buena, me iban a vender. Ahora llegó una buena”, afirmó Lagos en La Gaceta de Tucumán. Evidentemente, su sensación es que le incumplieron la palabra.

Agregó que “cierran los números para todos. Pero siguen sin dejarme ir”, agregó el futbolista surgido en las divisiones inferiores del cuadro tucumano. Aunque la declaración más terrible llegó cuando expuso los motivos que lo llevan a gritar a viva voz que se cierre el negocio.

Agustín Lagos en acción durante una victoria de Atlético Tucumán ante Boca. (Foto: Atlético Tucumán).

“Sólo quiero que me valoren por lo que juego. Mi posible salida a Vélez significa un gran salto económico. Esta situación económica también afecta mi vida personal”, reconoció Agustín Lagos, a quien Quinteros le dio el visto bueno para que refuerce la última línea.

El fallecimiento de su padre cambió la realidad familiar en el núcleo de Agustín Lagos. “Mis dos hermanos y yo nos estamos haciendo cargo de los gastos y la realidad es que no se llega bien a fin de mes. No me parece ninguna locura lo que pido, quiero un buen sueldo que sea considerable para un jugador de Primera“, marcó el carrilero derecho, que también puede actuar de zaguero central.

La agencia Chromo Agency aprovechó el buen partido de Agustín Lagos ante Boca Juniors. (Captura Instagram).

“Tratamos de comunicarnos con los dirigentes, pero no dan la cara. Me habían prometido cosas, esto es muy feo. Me hace sentir poco valorado, la idea nunca fue dejar de ir a entrenar. Tardaron mucho en responder las negociaciones, sentí que no toman en serio mi situación”, reconoció Lagos, quien tomó una medida de presión para que la tratativa se confirme.

La diferencia en los montos parece ser mucha: Vélez Sarsfield ofertó 900 mil dólares a cambio del 80 por ciento de los derechos económicos de Agustín Lagos, según reportó TyC Sports. Pero el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, exige dos millones de la divisa americana por la totalidad del pase para que el fichaje se haga. Por ahora Quinteros confirma algo que ya sabía del mercado de pases: en todos lados se cuecen habas.

Así va Vélez Sarsfield en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2024

Vélez Sarsfield perdió la final de la Copa de la Liga de Argentina contra Estudiantes de La Plata y tuvo un negativo comienzo en la Liga Profesional 2024: al cabo de cinco partidos suma cinco puntos y está mucho más cerca de la parte baja en la tabla de posiciones.

