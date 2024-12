Ex compañero del “10” recalcó que el Cacique tiene servida la chance para contratar al reemplazo de Carlos Palacios.

Colo Colo comienza la pretemporada este 20 de diciembre con los primeros chequeos. Pero el Cacique iniciará los trabajos con nueve bajas y ningún refuerzo confirmado.

Las salidas de Brayan Cortés, Leo Gil, Emiliano Amor, Guillermo Paiva y Carlos Palacios, dejaron una tarea cuesta arriba para ByN. Por lo que ahora hay urgencia por jugadores de categoría para reemplazarlos.

Bajo este panorama desde México asoma la gran carta para suplir la salida de la joya Palacios. Es que ahora se deslizó que Luciano Cabral no lo pasa bien en el León y buscaría salir del elenco que disputará el mundial de clubes en 2025.

El aviso lo mandó Gonzalo Jara que sin tapujos reflexionó sobre la situación que debe enfrentar Colo Colo. “Llame ahora, llame ya”, fue el primer mensaje en el programa Pelota Parada.

Jara pide a Cabral en Colo Colo

Luego el ex compañero de Cabral en Coquimbo Unido profundizó en sus dichos y hasta desechó la chance de que sea movido a otro club del grupo Pachuca. “Si quiere volver a Chile, no va a volver a Everton (del grupo Pachuca). Es momento para que no se les pase dos veces”, recalcó.

Cabral ya debutó en la selección adulta y tuvo como compañero a Arturo Vidal.

Luego el Bicampeón de América apuntó a que Coral sería el perfecto reemplazante de Carlos Palacios. Por lo que el principal beneficiado sería Jorge Almirón.

“En la ocasión anterior Cabral era el jugador que todos querían, y quizás Colo Colono lo necesitaban. Hoy en día sí lo necesitan. Si quieren un jugador similar a Carlos Palacios, es tener un Cabral”, sentenció. Ahora queda determinar si en ByN harán el esfuerzo por el seleccionado chileno de 29 años.