Si bien sólo ha sumado a Arturo Vidal, Colo Colo ha sido uno de los protagonistas del mercado de pases por posibles salida. Distintos clubes han puesto la mira en el Cacique para buscar refuerzos y ahora llegó el turno de uno directamente desde Europa.

El Cádiz, club al que llegó Mauricio Pellegrino como su nuevo técnico, está analizando opciones y tiene en carpeta a uno de los defensores albos. Alan Saldivia es uno de los jugadores que el ex DT de Universidad de Chile quiere a toda costa en sus filas para la segunda parte de la temporada.

El defensor uruguayo fue uno de los pilares en la campaña 2023 de Colo Colo y se perfila como titular en 2024. Sin embargo, el entrenador del Bulla hasta el año pasado lo tiene como una de sus prioridades para reforzar al equipo que hoy pelea por no descender de La Liga de España.

Mauricio Pellegrino busca a Alan Saldivia para su Cádiz

Mauricio Pellegrino se olvida de la U luego de ser presentado como nuevo técnico del Cádiz. Sin embargo, el DT tiene fresco el recuerdo del fútbol chileno y especialmente de Alan Saldivia, al que enfrentó en el Superclásico con Colo Colo.

El zaguero está en la mira del entrenador, quien lo pidió para reforzar al Cádiz. Así lo reveló el periodista de DSports, Rodrigo López, quien en su cuenta de Twitter reveló el interés del elenco español en el defensor uruguayo.

“Alan Saldivia aparece en el horizonte del Cádiz”, comenzó señalando. “El actual defensor central de Colo Colo es del gusto de Mauricio Pellegrino quien lo vio jugar en Chile y lo habría puesto en carpeta”, añadió.

Eso sí, pese al interés y deseo del propio ex entrenador de la U, en las oficinas del Monumental no han recibido llamados oficiales. “De momento no ha llegado una oferta formal a Macul”, sentenció el reportero albo.

Esta noticia sin duda impacta a la planificación de Jorge Almirón. El técnico cuenta con el zaguero, pero los rumores sobre su salida y otras como la de Carlos Palacios inquietan a los hinchas en la previa del inicio oficial de la temporada 2024.

Alan Saldivia por ahora se enfoca en lo que será la campaña que se le viene por delante junto a Colo Colo. Su nombre suena con fuerza en el Cádiz y Mauricio Pellegrino espera sumarlo a sus filas para intentar escapar de la zona de descenso en la que están hoy en La Liga.

¿Qué debe hacer Colo Colo con Alan Saldivia ante el interés del Cádiz?

¿Cuáles fueron los números de Alan Saldivia en Colo Colo en 2023?

A lo largo de la temporada 2023, Alan Saldivia logró disputar un total de 29 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos no marcó goles, dio una asistencias y llegó a los 2.293 minutos sobre el terreno de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

A la espera de lo que pase con Alan Saldivia, Colo Colo se enfoca en su próximo desafío. Este sábado 3 de febrero desde las 21:00 horas el Cacique choca con Independiente del Valle en la Copa Viña 2024.

