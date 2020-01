Yeferson Soteldo desatado en Instagram: le da like al título de Colo Colo sobre la U en la Copa Chile y se arma la grande otra vez

Yeferson Soteldo ha armado hartos revuelos por Instagram. Primero le dejó una "B" a un hincha de Universidad de Chile y luego disparó sin asco que cuando se fue, casi se van al descenso cuando otro azul lo trató de "mal agradecido".

Con los días, y ya en el Preolímpico Sub 23, el hombre del Santos dijo que no salió bien de la U, que la gente "no sabe muchas cosas" y que si no quieren que hable, que "no le tiren la lengua". Pero hoy metió otro gestito que incomodó a más de uno.

Y es que en la publicación de Colo Colo donde celebran la Copa Chile, hay un like especial: el del mismísimo Soteldo, quien felicitó vía corazón a los albos por vencer a su ex club.

Esta es la imagen donde se registra el like de Yeferson Soteldo a Colo Colo tras su título ante la Universidad de Chile en Copa Chile: