Colo Colo le ganó este domingo a Cobresal en el estadio Monumental, y con ello retomó la cima del Campeonato Nacional, pero tras el partido la noticia se volcó en las palabras de Gustavo Quinteros, quien se quejó por la programación del próximo partido, ante Universidad Católica.

El DT de los albos pide que el duelo se juegue el sábado, y no el domingo, para así tener un día más de descanso para preparar el partido ante River Plate, por la Copa Libertadores.

Las palabras del argentino nacionalizado boliviano trajeron mucho eco, y uno de los que lo analizó fue Rodrigo Goldberg, quien en Al Aire Libre en Cooperativa respaldó al estratega, porque asegura que pelea por lo suyo.

"A un entrenador como Quinteros siempre dámelo en mi equipo. Es ‘hincha pelotas’, te tira al frente delante de la prensa, te pide jugadores y nunca está conforme, pero esa es la pega del entrenador, a uno como espectador le puede molestar y dicen que es llorón, peso si estuviera en tu equipo dirías ‘lo quiero, lo quiero y espero que siempre pelee por mí’", dijo de entrada.

Luego, el ex director deportivo de Azul Azul agregó que "creo que es una petición normal, pero me parece un poquito exagerada, porque no es que van a tener dos días de descanso, Colo Colo va a tener el tiempo necesario, el tiempo que recomiendan los organismos asociados a Conmebol. Tener un día de descanso sin duda que es mejor, pero tampoco te asegura nada, además que no hay viaje".

Por último, el ex delantero de la selección chilena indicó que cree que si la UC lo hubiese querido, podría haber cambiado la programación, aunque dejó en claro que no tiene datos duros al respecto.

"Yo no tengo ningún antecedente, es una tincada lo que voy a decir, pero creo que Católica si quisiera podría cambiar, pero acá hay un gallito, y por más que haya buenas relaciones entre los clubes, cuando te sientas en una mesa a negociar, cada uno pelea por lo suyo, y ahí nadie se hace el buenito, si se puede sacar una ventaja, se va a sacar, eso es así. La caballerosidad existe, pero si voy a sacar una ventaja contigo la voy a sacar", cerró.

Universidad Católica se medirá con Colo Colo este domingo a las 12:30 horas, en un partido que puedes seguir por RedGol.