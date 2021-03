Roberto Cóndor Rojas sorprende y habla de su gran sueño: "Me encantaría volver a trabajar en Colo Colo"

Uno de los máximos referentes en la historia de Colo Colo es el ex arquero Roberto Cóndor Rojas, quien para muchos, de hecho, es el mejor portero que ha vestido la camiseta del Cacique.

El ex portero, que también trabajó como entrenador, está radicado hace años en Brasil y en diálogo con Dale Albo Radio sorprendió, al decir que desea venirse a Chile para trabajar en el elenco del Monumental.

El Cóndor aseguró que está dispuesto en dejar su vida en Sao Paulo para volver a Santiago, y así trabajar en los albos, debido a que asegura que ya cumplió un ciclo en el país del samba.

"Me encantaría trabajar en Colo Colo, eso no lo escondo. Yo ya cumplí un ciclo en Sao Paulo, pero a mí nadie me ha presentado posibilidades (en Colo Colo). Tengo ganas de aportar experiencia y creo que tengo las capacidades para trabajar en Colo Colo", sostuvo sin dudar Rojas.

El Cóndor Rojas quiere volver a Colo Colo - AgenciaUno

"Yo creo que puedo aportar algo en Colo Colo todavía, pero los que están ahora deben velar por la institución. En mi caso, siempre me puse a disposición porque siempre tuve ganas de volver a trabajar a Colo Colo", agregó.

Al ser consultado sobre la opción de Marcelo Barticciotto como posible presidente de Blanco y Negro indicó que "me parece una persona seria, que conoce a Colo Colo, una persona que tiene prestigio dentro de la institución. Él tiene que hacer su grupo de trabajo con gente que sean de su confianza y que tengan la misión de ayudar a Colo Colo".

