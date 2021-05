Presidente de Colo Colo confía en Nicolás Blandi: "Cuando tenga la oportunidad va a demostrar quién es"

El presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, se refirió a la actualidad del plantel de Colo Colo y en especial del caso de Nicolás Blandi, quien no ha logrado ratificar los pergaminos que lo trajeron a vestirse de albo.

No hay dudas en el timonel del Cacique en el sentido de que sigue confiando plenamente en el ex San Lorenzo y explica además porque no se fue al fútbol brasileño.

"Nicolás Blandi sigue siendo jugador del club. Nosotros contamos con él, y el cuerpo técnico lo mismo. Su situación es normal y estamos convencidos de que cuando tenga la oportunidad va a demostrar quién es Nicolás Blandi", aseguró.

Nicolás Blandi llegó en 2020 a Colo Colo como el gran precio de la temporada (Agencia Uno)

Respecto a la propuesta brasileña que tuvieron por el delantero, aclara que "nosotros analizamos las propuestas, pero es la gerencia deportiva la que trabaja en eso".

En esa misma línea, Valladares explica que no piensan en desprenderse de jugadores y con esto disminuir el plantel que dirige Gustavo Quinteros.

"Nuestra intención es que el equipo esté potenciado y preparado para jugar en todos los frentes. La idea es no despotenciar el plantel y estamos enfocados en obtener nuevos recursos en el área comercial. Nuestra apuesta es que podamos tener nuevos recursos como lo necesita la institución desde lo comercial y algunas campañas que estamos trabajando", cerró.