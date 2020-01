Nicolás Blandi agradece la acogida de sus compañeros: "Colo Colo es un equipo enorme y eso me lo transmitieron en el vestuario"

Nicolás Blandi llegó a Colo Colo y ya levantó su primer título al ser campeón de Copa Chile ante Universidad de Chile.

Tras el compromiso, y pese a ser un jugador que incluso ganó la Copa Libertadores, se mostró emocionado. "Agradecido a mis compañeros, que me recibieron de la mejor manera y me regalaron un título más, me hicieron sentirme parte, más que feliz. Es un gran comienzo, Colo Colo demanda salir campeón", manifestó el trasandino.

"Colo Colo es un equipo enorme, ganador, con personalidad y eso me lo transmitieron en el vestuario, con muchos líderes, con jóvenes con ganas. Espero contribuir a este proyecto seguir llevando al club a ganar títulos", profundizó.

Finalmente, el ex Cuervo dijo que "me estoy poniendo de a poco, estos minutos me hacen bien para estar en plenitud y brindarle lo que puedo dar al equipo. Debo ir paso a paso, los tiempos se manejan bien y hay jugadores competitivos. Cada uno tendrá su momento".