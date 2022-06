El mercado de fichajes de Colo Colo de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, además de la Copa Sudamericana y Copa Chile, está bastante lento pues varios de los refuerzos que ha pedido Gustavo Quinteros se han ido complicando por diferentes motivos pero aún hay movimientos que pueden concretarse.

Uno que tiene segura su llegada es Ervin Vaca, el mediocampista boliviano que ya estuvo a prueba a principios de años. De hecho, el propio futbolista afirmó que este martes 21 de junio estará viajando desde su país natal para integrarse al cuadro albo donde estará a préstamo por los próximos seis meses.

Estará cedido desde el Callejas de la segunda división altiplánica y en una entrevista con Tigo Sports habló de su alegría de dar este salto. "La verdad es que es una alegría única, muy agradecido con Dios porque Él es el único que sabe el esfuerzo que yo hacía día a día, desde el momento que estuve acá en la academia. Muy feliz con mi familia y amigo", dijo.

"Simplemente le pido a Dios que me guíe y poder hacer las cosas bien en esta temporada. El profe Gustavo fue el que me habló y me dijo que comenzaba a entrenar con ellos, quería ver mis capacidades, los dos meses que fui entrené con el primer plantel, desde chico quería ir para afuera para elevar mi estilo de fútbol y mi selección", apuntó.

Vaca partirá este martes con rumbo a Santiago para ponerse a las órdenes del entrenador de Colo Colo. Cabe recordar que podrá ser inscrito en el fútbol joven por lo que no contará como uno de los tres refuerzos que se pueden incorporar para la segunda vuelta.