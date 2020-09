Martín Lasarte seduce a Colo Colo: "Puede ser un 'Papa caliente' en este momento, pero dirigirlo sería un privilegio"

Mientras Colo Colo busca salir del mal momento que vive en el Torneo Nacional, la dirigencia sigue viendo nombres para que asuma la banca. Gualberto Jara sigue como técnico interino, pero una derrota ante Unión La Calera le terminaría costando el puesto.

Gustavo Quinteros es uno de los nombres que más fuerza ha tomado en la última semana, pero hay varios más que están atentos a un llamado desde el Estadio Monumental. Martín Lasarte es uno de ellos y, en conversación con La Cuarta, aseguró que ahora está listo para asumir un nuevo desafío.

"La otra vez, cuando surgió la opción de llegar a Colo Colo, yo tenía un problema personal que me impedía trabajar", comenzó reconociendo Machete. "No solo en Colo Colo, pero ellos fueron los que me hablaron, los que llamaron… Hubiera sido lo mismo con cualquier otro equipo".

Martín Lasarte ya ha estado en el Estadio Monumental, pero dirigiendo a Universidad de Chile y Universidad Católica. Foto: Agencia Uno

Lasarte se las ha arreglado para seguir la huella del cacique esta temporada, pero también de otros equipos de nuestro torneo. "El partido contra O’Higgins no lo vi. El clásico sí tuve la oportunidad de verlo y algún otro encuentro por ahí. Miro harto fútbol chileno, a Universidad de Chile, a la Católica, la Universidad de Concepción, donde hay muchos uruguayos… Pero es cierto que me he enterado de que existen muchas dificultades internas en el equipo, pero yo qué sé. No estoy ahí para dar una opinión".

"SE PUEDE LEVANTAR, SIEMPRE ES PROBABLE HACERLO"

Martín Lasarte es un convencido de que se puede salir de un mal momento. Y con Colo Colo no es la excepción. "Siempre se puede levantar, yo creo que siempre es probable hacerlo. No digo que yo solamente pueda, sino que en general siempre es posible hacerlo".

Eso sí, Machete es claro en señalar que en un club como el albo no se mide solo con ganas. "A veces hace falta tiempo y equipos como Colo Colo, y en los clubes grandes en particular, no existe esa opción del tiempo que hay en otras instituciones. Pero bueno, de alguna manera hay que hacerlo".

Lasarte dijo que está dispuesto a asumir la banca del cacique, pero no quiere candidatearse. "¿Por qué no? Estaría dispuesto a analizarlo si volviera a existir ese llamado".

Finalmente, enfatizó que no le importa lo difícil que puedan estar las cosas en Pedrero. "Es un equipo bárbaro. Colo Colo puede ser un “papa caliente” en este momento, pero dirigirlo sería un privilegio, siempre lo es llegar a instituciones como esa. Es un cuadro de mucha importancia", sentenció.