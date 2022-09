Marco Rojas parece estar ya bastante adaptado en Colo Colo desde que se anunció su fichaje y si bien la ha tenido difícil para abrirse un espacio en el ataque del equipo, está disfrutando del buen momento del equipo en el Campeonato Nacional al que se acerca a levantar el título 33 en la historia del equipo.

También es un momento especial para el atacante pues vivirá sus primeras Fiestas Patrias en el país de donde son sus antecesores paternos, por lo que disfruta la situación. "He tenido mucha suerte, una muy buena familia. Mi papá y mi abuela, ese lado de la familia siempre han mantenido la cultura chilena dentro de lo que se podía", comentó a Radio Futuro.

"Ellos tuvieron que salir de su país en los años 70 y estoy seguro que eso fue muy difícil para ellos, han pasado años echando de menos a su país de nacimiento, entonces muy agradecido de que hayan mantenido la cultura e idioma conmigo, aunque todavía me cuesta hablar y necesito tiempo para ordenar las oraciones", indicó.

Las celebraciones por la independencia nacional es algo que supieron transmitirle desde muy joven. "Me han mantenido varias cosas chilenas y una de esos era el 18, no hacíamos mucho porque no tuvimos muchas oportunidades de hacer cosas más que juntarnos y celebrar el día, y ahora que estoy en Chile será la primera vez que estaré acá para las Fiestas Patrias".

Es por eso que tiene listo su plan para los días que se avecinan. "Seguramente estaré con mi familia en Quillota. mi papá está visitándome y con él quiero disfrutar fondas u otra cosa que hacen acá", apuntó.

Tanto Rojas como el resto de Colo Colo se enfocan en disfrutar este descanso para luego enfocarse en su partido ante Universidad Católica el próximo 2 de octubre para seguir con el paso firme al título.