El delantero de Colo Colo, Javier Parraguez, tiene acuerdo con el Sport Recife. Este viernes, el representante del jugador, José Luis Carreño, se reunió con la directiva de del Cacique y se limó el último detalle antes de la firma del chileno como nuevo jugador del cuadro de la Segunda División de Brasil.

Parraguez partirá del estadio Monumental dejando buenas sensaciones luego de dar vuelta la historia. El Búfalo fue muy resistido en su llegada a la Ruca y durante gran parte de su estadía. Pese a todo, el atacante de 32 años se peló a pulso más de una papa en Colo Colo.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello analizó el paso de Parraguez por el Cacique y le dedicó emotivas palabras por su inminente adiós de Colo Colo.

¡Le tocó un momento complicado, quizás en otro momento no llegaba a Colo Colo. Su representante dice algo que es verdad: siempre entregó todo. En el fondo es el gran premio, porque en las más malas, las podridas y peores, estuvo Parraguez”, dijo Guarello.

El rostro de ADN agregó que “yo creo que eso se lo reconoció Quinteros, más allá que no era el jugador que quería o necesitaba, porque no es un nueve para Colo Colo, y es una verdad. En el análisis general, en la idea del Colo Colo genérico, Parraguez no es el 9. Pero estuvo e hizo goles importantes, goles que valieron puntos y que significaron que Colo Colo no descendiera cuando los sueldos millonarios desaparecieron de la cancha”.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “tuvo su tarde de gloria contra la Católica y nadie se la puede quitar y un gol en la final de Copa Chile. Yo creo que tiene que sacar un balance positivo, además le permite irse a jugar al extranjero. Parraguez tiene que irse tranquilo de Colo Colo, se va tranquilo. Él no era el artista ni la estrella, fue objeto de burlas, tiene un montón de ripios, pero siempre devolvió mojadita la camiseta”.

Parragol inició su carrera el 2009 en la Tercera División con Deportes Linares. El 2010 arribó a Deportes Melipilla para vestir posteriormente las camisetas de Everton, Magallanes, Deportes Puerto Montt, Huachipato, Santiago Wanderers y Colo Colo.