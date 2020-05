Irrisoria anécdota de Daniel Morón: "Mi hijo me cantaba 'arquero mari*%#' de la barra de la U"

Daniel Morón es uno de los arqueros más importantes de la historia de Colo Colo. El Loro, como era conocido, levantó la Copa Libertadores e impuso el amarillo como color tradicional para el arquero colocolino.

En conversación con el programa La Redgoleta de Redgol, al ser consultado por su canto en contra a fines de los 80 por la barra de Universidad de Chile, el arquer se sinceró y contó si le afectaba o no.

"Es parte de, pero hoy es más difícil por el tema del racismo, se ha puesto mucho más complicado, pero a nosotros nos tocó vivir otra época y era duro", expresó Daniel Morón.

El Loro también detalló como el cántico pasó a otro nivel que hasta su mismo hijo se la cantaba. "El canto que me tenía la U cuando yo pasaba al lado de la barra era 'Morón, Morón, Morón, arquero maricón', eso no me lo cantaba los hinchas de la U, eso me lo cantaba hasta mi hijo".

Además agregó que, "ibamos al supermercado y me lo cantaba él, la gente se cagaba de la risa, no sólo los rivales me puteaban, hasta mi hijo".

Para finalizar, Daniel Morón contó el cántico le servía para creerse el cuento. "Pero te digo, me agrandaba, era importante porque al final de cuentas los 25 mil que tienes en la espalda están preocupados de ti, algo le provocas", sentenció.