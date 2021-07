Quinteros queda con gusto a poco luego del triunfo de Colo Colo ante La Serena: "Pudimos hacer más goles"

Colo Colo venció por 3-1 a La Serena en su estreno de Copa Chile, gracias a los goles de Iván Morales, Gabriel Costa y Pablo Solari. Resultado que dejó conforme al DT Gustavo Quinteros, a pesar de que sostuvo que se pudo haber goleado al cuadro granate.

"Me voy conforme, a pesar de que al tener que cumplir minutos de juveniles hicimos muchos cambios en la estructura y el sistema", comenzó diciendo el estratega. Alabó lo hecho al principio de cada tiempo, indicando que "me gustó mucho el comienzo del primer tiempo y del segundo, cuando marcamos dos goles seguidos. Me gustó como se jugó. Los cambios desacomodan un poco, pero tuvimos pocas situaciones en contra. No veníamos compitiendo y fuimos justos ganadores. Pudimos hacer más goles".

Luego, sobre el esquema usado con Leo Gil más adelantado, comentó que "eso depende también del rival. Si podemos asistir a Gil ganando espaldas es importante, si no lo retrasamos porque filtra bien los pases y así ganan los extremos".

Quinteros señaló que ahora deben enfocarse en lo que serán los refuerzos que puedan traer, donde un centrodelantero es la gran aspiración para que pueda pelear el puesto con Iván Morales, Javier Parraguez y Luciano Arriagada, considerando que Nico Blandi no es tenido en cuenta.

Gustavo Quinteros quedó contento por el triunfo albo de 3-1 ante La Serena. Foto: Agencia Uno.

"Cuando se abra la ventana queremos fortalecer la línea ofensiva. Así cerraríamos el plantel para toda la temporada. Ojalá se pueda, hay que ver si es jugador nacional o extranjero. No tenemos cupo ahora, habrá que ver si se puede. Si no, pelearemos con los jugadores que tenemos, que son muy buenos", cerró Quinteros.