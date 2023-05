Colo Colo se alista para chocar con Boca Juniors este miércoles 3 de mayo por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, duelo pactado para jugarse en el Estadio Monumental y que tendrá a los fanáticos atentos esperando con ansias una victoria alba. Y en ese grupo se encuentra el histórico Fabián Estay.

El exfutbolista chileno, que jugó cuatro Copa América y el Mundial de Francia 1998 con la selección chilena además de defender la camiseta del Cacique en 1995, habló con RedGol en la previa del choque ante el cuadro Xeneize y espera que el equipo dirigido por Gustavo Quinteros logre dejar los tres puntos en casa.

"Colo Colo debe aprovechar esta posibilidad de dar un golpe de autoridad y confianza"

El actual comentarista deportivo para la cadena Fox Sports en México, donde lleva largos años radicado, es consultado por la Redgoleta sobre una posible victoria colocolina. "Ojalá que así sea, eso es lo que esperamos todos los hinchas del fútbol chileno, que le vaya bien a los equipos que participan en competencias ya sea Sudamericana y Copa Libertadores".

"En este caso Colo Colo frente a Boca, entendiendo que hay antecedentes buenos y malos, pero que siempre ha sido un partido de mucha fricción dentro de la cancha y afuera también, se vive de una manera muy intensa", complementa Estay.

Tras eso, destaca que "yo creo que deportivamente Colo Colo tendría que aprovechar esta posibilidad de sumar de tres puntos y por supuesto dar un golpe de autoridad y de confianza a su equipo".

Eso sí, también hay espacio para la crítica contra el Eterno Campeón. "La verdad es que con todos los cambios que hizo después de ser campeón, que me parece que se debilitó en vez de potenciarse, me parece que también hay una situación ahí de la parte directiva y también de la parte técnica, que Quinteros dejó de seguir algunos jugadores y trajo algunos que no han rendido".

"Entonces, es el momento justo para ganar en confianza y tal vez este sea el envío anímico futbolístico y sobre todo en confianza para poder hacer mejor las cosas en el torneo y en Copa Libertadores", concluyó.

Colo Colo y Boca Juniors se enfrentarán por la fecha 3 de la fase de grupo de Copa Libertadores desde las 20:00 horas de este miércoles 3 de mayo, duelo que se disputará en el Estadio Monumental y del que te podrás enterar de todos los detalles con la cobertura exclusiva de RedGol.