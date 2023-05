Gustavo Quinteros: “El año pasado cuando nos tocó River me puse feliz, y ahora ante Boca siento lo mismo”

Colo Colo por segundo consecutivo enfrentará en Copa Libertadores un grande del fútbol argentino. Si el año pasado fue el River Plate de Marcelo Gallardo, esta vez será Boca Juniors, elenco que de la mano de Jorge Almirón busca mejorar en algo su discreta imagen de los primeros meses del 2023.

Uno que está genuinamente feliz con este cruce ante los Xeneizes es el propio Gustavo Quinteros, quien en la conferencia de prensa previa al duelo de mañana dejó en claro que uno juega la Copa Libertadores para enfrentar a esta clase de equipos.

“El año pasado cuando nos tocó River me puse contento. Y este año cuando me tocó Boca me puse contento. Mis metas son enfrentarme con equipos grandes del continente en Copa Libertadores”, señaló el santafesino.

En ese sentido, el DT de los albos declaró que “te hacen exigir y ver a que nivel estás. Esos equipos grandes e históricos tienen un mejor plantel, ellos están mejorando y tienen algunos lesionados. Han recuperado otros, tienen ausencias también. Hay que jugar el partido”.

Sobre el presente de Boca Juniors, el estratega declaró que “mejoró en el último partido, pero eso a nosotros, teniendo en cuenta que estamos en un momento que tenemos que preocuparnos de nosotros, el funcionamiento y reemplazar a los lesionados, pasa a segundo plano. Hemos entrenando a cómo juega el rival, entrenamos dos sistemas de juego que podemos ir modificando en el partido. Hemos entrenando lo suficiente en cuatro días que tuvimos”.

“Preparamos bien el partido, dependerá de los duelos en los sectores del campo, es un tema ya de competitividad a cada sector y en los dos sistemas de juego. Esperemos sacar un resultado positivo y superar al rival”, concluyó.

Colo Colo enfrentará a Boca Juniors mañana miércoles 3 de mayo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental bajo el arbitraje de Raphael Claus y tú podrás seguir todas las alternativas en RedGol, así como en nuestra app y redes sociales oficiales.