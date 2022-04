Pablo Solari tuvo una explosión en el último campeonato que se ha visto reflejado en el inicio de este 2022, donde es una de las grandes figuras de Colo Colo. De hecho, el América de México quiso contratarlo en enero, pero los albos apostaron a que tenga una buena Copa Libertadores para que su valor crezca.

Al menos en las estadísticas, el ex Talleres demuestra que los albos no se equivocaron en retenerlo. Esto debido a que el sitio especializado SofaScore no solamente lo incluyó en la oncea ideal de jugadores Sub 23 de América en marzo, sino que también le dio la mejor nota de todos.

Con un 7.70, que lo que ha promediado en los primeros encuentros del Cacique, supera a Esequiel Barco, de River Plate, y a Daniel Ruiz, de Millonarios de Colombia, entre otras jóvenes promesas del continente.

Con Barco justamente tendrá un cara a cara en Libertadores, pues el Cacique quedó emparejado con River Plate en el Grupo F de la Libertadores. Barco, eso sí, tiene más recorrido en el fútbol pues después de su irrupción en Independiente fue a jugar a la MLS de Estados Unidos.

Solari lleva goles consecutivos en los duelos ante Palestino y La Calera, y anteriormente le marcó a La Serena. También fue fundamental ante Universidad de Chile y Antofagasta, demostrando sus grandes condiciones.

Ahora se vienen las palabras mayores para el Pibe, que el jueves tendrá su primera chance de jugar Copa Libertadores. Los albos jugarán como visitante ante Fortaleza, en duelo que se disputará en el estadio Castelao.