Claudio Borghi no daba crédito al accidentado primer tiempo que tuvo Unión La Calera frente a Colo Colo, que no solo le costó irse abajo por dos goles sino que además originó la expulsión de Gonzalo Castellani.

El primer tiempo de Unión La Calera frente a Colo Colo fue, por decir poco, desafortunado. En cuestión de 35 minutos se encontraban 2-0 abajo en el marcador y para colmo de males Gonzalo Castellani se fue expulsado por un codazo a Maximiliano Falcón antes de la ejecución de un tiro de esquina.

Los dos tantos del Cacique tuvieron complicidad de la zaga cementera que se complicó incomprensiblemente, por lo que en la transmisión de TNT Sports no daban crédito a lo que estaba sucediendo y cómo se le puso de fácil el compromiso a los de Gustavo Quinteros gracias a sus adversarios.

Quien saltó a reaccionar fue el comentarista de la señal, Claudio Borghi, incrédulo ante todas las situaciones que se generaron en tan poco tiempo. "Es una locura lo que estamos viendo. Me gusta el fútbol, me gustaba jugarlo bien, que se trate bien el balón, pero esto es una locura", afirmó.

"Me cuesta decirlo, pero una irresponsabilidad profesional lo que se ve en esta cancha. Con un equipo que manejó los primeros minutos y por errores propios, deja a Colo Colo en ventaja. Creo que es el segundo tiro de Colo Colo y dos goles, pero no por virtudes salvo ir a apretar", agregó el Bichi.

"En base a dos errores les hacen dos goles y pierde a un buen jugador en un balón que no se jugaba, es poco explicable de un equipo que ha tenido buenas campañas, que tiene buen plantel, que juega de una forma que me gusta siempre y cuando no te traiga estos inconvenientes", indicó Borghi sobre lo sucedido entre Colo Colo y La Calera.