El presidente del Cacique, Edmundo Valladares, comentó que el no jugar con los seleccionados la vuelta de la semifinal y, eventualmente, una final es perjudicial para los equipos y para la competencia.

Colo Colo pidió formalmente esta semana postergar la semifinal vuelta y también la final de la Copa Chile, en caso de acceder a ella, dado que perderá a sus seleccionados al encontrarse el tramo decisivo de esta competición junto con la fecha triple por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. En concreto, Gustavo Quinteros pierde a dos titulares: Gabriel Costa, llamado por Perú, e Iván Morales, nominado por Martín Lasarte.

No obstante, la respuesta fue negativa. Ante esto, el presidente de Colo Colo, Edmundo Valladares, manifestó que “el día lunes enviamos una carta solicitando posponer el partido de semifinal de vuelta ante Unión Española y una eventual final de Copa Chile. La respuesta fue negativa. Lamentamos mucho esa respuesta de la Federación de Fútbol de Chile, encargada de organizar esta competencia. Siempre hay que resguardar la equidad deportiva”.

“Creemos que es una competencia que necesita el mayor realce posible no sólo por el honor deportivo, no sólo porque es una competencia histórica, sino porque entrega la posibilidad de jugar una fase previa de un torneo como Copa Libertadores. No compartimos y lamentamos profundamente esta decisión como institución”, complementó.

Finalmente, Valladares anunció que “buscaremos agotar instancias al respecto considerando que es una competición organizada por la Federación de Fútbol de Chile”.





Colo Colo tiene una ventaja de 4-0 sobre Unión Española y buscará firmar el paso a la final el miércoles 1 de septiembre a las 19:00 horas, mientras que la final se jugará entre el ganador de esta llave con el que triunfe entre Everton y Coquimbo Unido el sábado 4 del mes entrante a las 16:30 horas en Talca.