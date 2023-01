El defensor central arriesga quedar hasta cinco meses fuera de acción y por lo mismo no se descarta cruzar el charco para que un especialista vea su tobillo.

No lo pasa bien Emiliano Amor. El defensor central de Colo Colo no juega desde noviembre del año pasado por una rebelde lesión en uno de sus tobillos y a pesar de que ya pasó bastante tiempo, no se ve que en el corto plazo vaya a volver a las canchas.

La situación es preocupante, ya que se está hablando que tendrá que pasar por el pabellón para tratarse y que quedaría hasta cinco meses fuera de actividad, es decir, al margen de prácticamente toda la primera mitad del 2023.

Por lo mismo en el Monumental ya están evaluando algunas alternativas para que estos plazos se acorten un poco y una de ellas sería que el defensor parta a Europa para tratarse con un especialista en la materia, todo con el fin de bajar algo el tiempo de su recuperación y tenerlo lo antes posible de vuelta.

Según información entregada por TNT Sports, ya se está manejando que Amor emprenda vuelo al viejo continente para que sea atendido por un especialista que pueda ayudar en la reconstrucción del tendón que afecta uno de sus tobillos.

Pese a que esto puede acortar un poco los plazos de recuperación, el especialista tampoco puede milagros, por lo que Gustavo Quinteros ya esta analizando la opción de sumar un nuevo defensor central en este mercado de pases, ya que de momento solo cuenta con la dupla de Falcón y González.

“Estamos intentando incorporar al delantero, al lateral y veremos la última noticia de Amor para ver si podemos incorporar otro central”, avisó el propio entrenador albo. ¿Llegará un nuevo refuerzo para tapar la baja de Emiliano Amor?