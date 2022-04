Agente de Gabriel Suazo confirma que lo vienen a buscar de Europa: "No es Real Madrid o Bayern Múnich, son clubes de medianía de tabla"

Uno de los jugadores más destacados de Colo Colo en el último tiempo es su capitán Gabriel Suazo, quien desde el arribo del entrenador Gustavo Quinteros mejoró su nivel, lo que lo llevó a jugar por la selección chilena.

El zurdo termina contrato con el Cacique a finales de temporada, y ya se habla de una posible partida del lateral izquierdo, situación que confirmó el representante del futbolista, Alan Silberman.

"Efectivamente, se está viendo el tema, el deseo de Gabriel es salir a jugar ojalá a Europa y han habido algunas conversaciones. Nada concreto, porque para mí eso es cuando se firme; mientras no se firme un contrato, son todas conversaciones", dijo el agente a Al Aire Libre en Cooperativa.

Luego explicó la situación contractual del 17 albo: "Con Colo Colo se está viendo la posibilidad de renovar un contrato con ciertas características que faciliten una posible salida al exterior de Gabriel. Viendo el mercado mundial del fútbol, cada día salen más jóvenes los jugadores, Gabriel tiene 24 años y es una edad tope para salir a un fútbol más competitivo".

Por último, Silberman reconoció que ha tenido contactos con varios elencos que han mostrado interés por Suazo, aunque recalca que no son clubes grandes.

"Nuestra competencia en estos momentos no tiene jugadores como para apuntar muy alto en cuanto a clubes, sí en cuanto a competencias, pero en clubes más modestos que los que uno soñara o se ilusionaría con lograr, los clubes que se me han acercado no son del nivel de Real Madrid, ni de Bayern Munich, son clubes de medianía de tabla", cerró.

Al parecer el futuro de Gabriel Suazo apunta a Europa, el sueño del formado en el estadio Monumental.