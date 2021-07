Felipe Flores dice que no iría al programa de Johnny Herrera: "Habría que poner un ring"

Uno de los encontrones más recordados de los Superclásicos fue el que tuvo Felipe Flores, ex delantero de Colo Colo, y Johnny Herrera, otrora arquero de Universidad de Chile en 2014.

En quella ocasión FF17 le celebró un gol en la cara al guardameta, generando una polémica, que explicó este jueves en La Tercera.

"Fue sin querer. Hace el gol Jean, yo voy detrás suyo, a celebrar con él y veo que justo está Johnny de rodillas, porque le había tratado de achicar a Jean y fue una expresión en el momento, de gol, pero no es que haya pensado en que si hacíamos un gol iba a ir a gritárselo. Fue el momento. La adrenalina, la euforia de poder ganar, el estadio lleno. Pero no fue algo que tuviera pensado", afirmó el actual delantero de Barnechea.

Sobre el nuevo rol de Johnny Herrera en la televisión, señaló: "Claro (que me gusta). Todos los futbolistas retirados que estén trabajando en televisión, en radio o en comerciales me gustan, porque el futbolista cuando se retira tiene pocas variantes, más que seguir como entrenador o ayudante. Y que se estén abriendo las puertas y que le estén dando una mirada distinta al jugador, porque antes decían que no sabía y que no podía estar en la tele, poco menos que le tildaba de tonto, me pone contento".

Johnny Herrera es panelista en un programa de TNT Sports

Al ser consultado sobre la posibilidad de ir al programa del arquero, fue tajante: "No. Pasaríamos él defendiendo a la U y yo a Colo Colo. Yo creo que habría que poner un ring".

Finalmente, acerca de su actualidad, comentó: "Tuve dos oportunidades para ir a un club de Primera, pero eran de regiones, muy lejos de Santiago. Y si tomamos la decisión familiar de volver, no calzaba. Yo elegí a Barnechea. Estaba la oportunidad y la tomé".