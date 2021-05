César Fuentes quedó chocho por ser capitán de Colo Colo: “El orgullo de haber portado la cinta no me lo quitará nadie”

Un polémico partido se vivió en el estadio Monumental, porque por un supuesto penal no cobrado Colo Colo terminó perdiendo ante Palestino y sumó su segunda derrota consecutiva por el Campeonato Nacional.

Sin embargo, no fue una mala jornada para todos los futbolistas del plantel Albo, ya que César Fuentes quiso destacar el encuentro por ser el designado por Gustavo Quinteros y sus compañeros como el capitán del equipo.

“Si bien el resultado no nos acompañó, quisiera agradecer al profe y a mis compañeros por llevar esta responsabilidad. Puede que sea momentánea, pero el orgullo de haber portado la cinta no me lo quitará nadie. Seguiremos dando el máximo, pues esto aún no termina. ¡Vamos Colo Colo!”, fue el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Recordemos que tras la salida de varios histórico del Cacique, entre ellos Esteban Paredes, el nuevo capitán del Popular es Gabriel Suazo. No obstante, como está cumpliendo una sanción por la expulsión en el Superclásico ante Universidad de Chile, el ex Universidad Católica fue el escogido para llevar la jineta.

Cabe mencionar que Colo Colo sumó su segunda derrota consecutiva, que desaprovechó una gran oportunidad de alcanzar el liderato del Campeonato Nacional y que ahora, tras el parón por las elecciones, deberá enfrentar a Huachipato.