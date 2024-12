El mercado de pases de la Primera B se mueve con intensidad y ahora fue Santiago Wanderers el club que hizo un importante anuncio al confirmar el regreso de Jorge Luna.

Los Caturros no lo han pasado bien en los últimos años y tras perder la categoría en el 2021, no han podido regresar a Primera División. En el 2025 no quieren repetir los errores de campañas anteriores y buscarán llevar nuevamente a Valparaíso a la élite.

Jorge Luna regresa a Santiago Wanderers

La última vez que Wanderers estuvo cerca de ser campeón en Primera División, fue en el Apertura 2014. De la mano de Emiliano Astorga y liderados por Jorge Luna en la cancha, los Caturros se quedaron a 1 punto de Universidad de Chile.

Luna fue la gran figura de esa campaña y tras solo un año en el club, partió a Emiratos Árabes. Durante largo tiempo los hinchas de Wanderers pidieron su regreso, mientras el “10” argentino pasaba por U. de Concepción, Cobreloa y Rangers.

Tras una última temporada en Copiapó, los caminos de Jorge Luna y Santiago Wanderers vuelven a cruzarse en Valparaíso. El club anunció el regreso del argentino de 37 años, por lo que tendrá la misión de encabezar nuevamente al equipo en el 2025.

Los Caturros serán dirigidos en la próxima campaña por Héctor Robles, quien había reemplazado de forma interina a Jaime García. Wanderers necesitaba un referente tras la salida de Carlos Muñoz. Luna querrá demostrar que no siempre las segundas partes tienen que ser malas.

Wanderers intentará de una vez por todas volver a la máxima categoría del fútbol chileno. En el 2024 ni siquiera logró clasificar a la Liguilla de la B e hizo más noticias fuera de la cancha que por temas deportivos.