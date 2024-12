Carlos Muñoz está a la espera de encontrar nuevo club para llevar sus goles. Mientras tanto, habló de diversos temas, como el gran presente de su amigo Lucas Cepeda.

El atacante de 35 años estuvo presente en la final del fútbol femenino, donde Colo Colo se impuso a Universidad de Chile. “Cada vez está creciendo y la gente se está acercando más a los estadios“, señaló a ADN Deportes. La hija de Muñoz, Catalina, juega en la sub 16 de los Albos.

El presente de Lucas Cepeda y el futuro de Carlos Muñoz

Una de las grandes apariciones que tuvo el fútbol chileno en 2024, fue Lucas Cepeda.El extremo izquierdo irrumpió con fuerza en Colo Colo e incluso, terminó ganándose un lugar en la selección chilena. Carlos Muñoz lo conoce muy bien desde Santiago Wanderers.

“Me pone muy contento por él, es un chico que conozco hace muchos años, he visto su crecimiento, cada paso que ha dado. Me emociona, me alegra, puede lograr lo que él se proponga“, explicó el goleador. Carlos Muñoz también jugó en Colo Colo, por lo que se mantiene en contacto con Cepeda para apoyarlo en su crecimiento.

Lucas Cepeda fue campeón con Colo Colo en su primer año. Imagen: Photosport.

“Tiene todas las condiciones, trato de estar cerca para que se enfoque en lo que debe hacer, que sus capacidades las saque a flote y ojalá pueda consolidarse a nivel selección, disfrutar su talento por muchos años más”, detalló Carlitos.

Muñoz vivió un complejo 2024 con Santiago Wanderers. El histórico atacante caturro salió del club y ahora busca un nuevo equipo para seguir jugando en la temporada 2025.

“Terminé contrato con Santiago Wanderers, soy jugador libre. Estoy esperando, el mercado ha estado bastante lento, pero con calma, tranquilidad, tratando de sacarme la amargura de cómo terminó el año en Wanderers. Hay algunas posibilidades, pero quiero tomarlo con calma para ver la mejor opción”, cerró Carlos Muñoz.