Claudio Borghi es una persona muy querida en Chile, que lo ha adoptado gracias a su gran carrera futbolística. Pese al paso de los años, aseguró que no tiene intención de nacionalizarse.
Bichi arribó al país en 1992 para jugar en Colo Colo. Después defendió a O’Higgins, Audax Italiano y Wanderers. Tras su retiro entrenó a los Itálicos y a los Albos, así como también a la selección chilena. Así fue pasando el tiempo y no se marchó, más allá de algunas salidas temporales.
¿Por qué Bichi Borghi no se nacionaliza?
Cuando un extranjero lleva muchos años en otro país, uno de los trámites que muchas veces se hace es la nacionalización. Sin embargo, pese al tiempo, Claudio Borghi nunca lo hizo. Incluso, el Bichi asegura que algunos creen que es un compatriota más.
“Ya llevo más años viviendo en Chile de los que viví en Argentina. Yo viví hasta los 21 años en Argentina, después volví algunos años más, pero siempre viví afuera. Sigo siendo argentino. Eso no se ha cambiado. Mucha gente piensa que yo soy chileno, documentos no tengo, tengo documentos extranjeros. Pero bueno, eso es lo que me hace especial“, dijo Borghi a LUN.
Respecto a si desea ser “chileno”, el Bichi fue tajante. “No, no creo que nacionalizarme sea un trámite necesario para vivir en Chile. Tengo los mismos privilegios y obligaciones que cualquier chileno. El gobierno de Chile, después de los cinco años, nos invita a votar. Y más, si no votamos tenemos multa. Así que lo hacemos por convicción más que por obligación“, explicó.
Borghi fue tetracampeón en Colo Colo como técnico. Imagen: Photosport
Ahora a los 61 años, Claudio Borghi tiene una vida hecha en el país. Es rostro de TNT Sports en Todos Somos Técnicos y es un personaje querido por los hinchas chilenos. Pese a lo anterior, asegura que no piensa en la nacionalización.
“Alguna vez se me ofreció una ciudadanía de gracia que no llegó, pero no. Por el momento no es un trámite que tengan que hacer. Bueno, en mi casa no todos somos argentinos. Mi hijo menor es chileno (Filippo). Dominique es argentina pero está desde los 3 años en Chile“, cerró Claudio Daniel Borghi.