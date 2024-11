Por si el fútbol chileno necesitaba polémica, la Segunda División Profesional hace lo suyo, al lanzar una pública amenaza a la ANFP de que si no escucha sus demandas, no iniciarán la temporada 2025 y no inscribirán jugadores. Fue allí donde se entromete el Sifup.

La idea desde el grupo de clubes de la tercera categoría del país es que sean admitidos en el Consejo de Presidentes y reciban los mismos derechos que los equipos de Primera y Primera B. Por ello tienen una demanda en la justicia civil.

Ante la nula respuesta desde la ANFP, los cuadros de Segunda lanzaron la amenaza que no cayó bien en el Sifup. De hecho, su presidente Gamadiel García afirmó en diálogo con El Mercurio que a partir de ahora “están en contra nuestra“.

Sifup lanza advertencia a clubes de Segunda División

“Están perdiendo el foco con esto. Su petitorio de derechos reclamados por no tener voz ni voto en la ANFP, que en ese punto me parece bien, incluso si van a la justicia ordinaria, ahora se diluye, pierde consistencia“, advierte el mandamás del sindicato de futbolistas.

No quedó allí García, quien afirma que “como Sifup creemos que es fundamental tener 11 meses de competencia, y me parece increíble que digan que no van a inscribir ni empezar el certamen. No vamos a retroceder lo ganado. Algunos quieren volver a que sea Sub 25 o Sub 23 y eso es retroceder”.

Sindicato de Jugadores amenaza con medidas

Ante la consulta de qué harán como organización si finalmente los clubes cumplen con su advertencia a la ANFP, Gamadiel García respondió enfático que “si se oponen a la contratación de jugadores y al inicio del torneo, están en contra nuestra también“.

“Si no quieren contratar jugadores, tendrán que hablar con Justo Álvarez (presidente de la ANFA, Asociación Nacional de Fútbol Amateur) e ir a ver si pueden recibirlos en Tercera División“, sentencia el presidente del Sifup.