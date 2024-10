Nuevos antecedentes de la investigación por abuso sexual en contra de Jorge Valdivia han aparecido en las últimas horas, luego de que se hicieran públicas las conversaciones por WhatsApp que tuvo con la mujer que lo denunció.

El ex jugador de Colo Colo quedó en prisión preventiva por los 90 días de plazo que tiene la investigación, donde está recluido en la cárcel de Rancagua, desde la noche del martes.

Esta mañana se han conocido los chats entre ambas personas, los que son parte de la declaración que hizo la víctima a la fiscalía, los cuales fueron publicados por el medio Interferencia.

En ellos, en un documento que tiene tres páginas, se relatan los hechos ocurridos desde que se juntaron en un restaurante, hasta las conversaciones del día siguiente, cuando buscaba explicaciones de lo sucedido.

Jorge Valdivia quedó en prisión preventiva. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Los chats clave en el caso Jorge Valdivia

La víctima, luego de llamar a Valdivia y que este no contestó, “le envió mensajes por WhatsApp, diciéndole que le contara todo. Le preguntó que no recordaba nada, que si le debía pagar la cuenta (del restaurante) y si se había ‘pegado el show'”.

“La víctima le mencionó que su último recuerdo era haber perdido el celular en el local peruano, pero como que le evadía la conversación y le preguntó por su iPad pero le volvió a preguntar si le debía algo y le consultó si había pasado algo después. Luego la víctima le dio las gracias por cuidarla y que seguía borracha“, detallan.

Si bien todo esto fue en chats, la mujer comenzó a dudar del relato de Jorge Valdivia, quien también comenzó a cambiar la historia, según avanzaban las horas, por lo que hubo más conversaciones.

“Por otra parte, la joven le preguntó si había conocido a su perro, pero la víctima necesitaba más información y le consultó que cuándo se había ido y él le dijo que se había ido cuando ella estaba roncando”, explican.

90 días durará la investigación por el caso Jorge Valdivia. Foto:. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Las dudas más grandes fue que el ex jugador preguntó en reiteradas ocasiones si era verdad que no recordaba nada: “Ella le respondió que no y ahí él le dice que se fueron al departamento juntos en su moto tipo vespa, de la cual no recuerda mayores antecedentes, hasta su casa”.

Las dudas de la víctima luego del cambio de relato de Valdivia

Dentro de las conversaciones por la aplicación WhatsApp también quedó expuesto que habían tenido relaciones sexuales, con una pregunta que alertó: “¿Cómo, ni siquiera nos cuidamos?”.

En el documento queda expreso que la víctima pidió revisar las cámaras de seguridad del edificio para nuevamente llamar a Valdivia, donde le contó que habían sido visto por su ex pareja.

Fue el momento, según la declaración, que el Mago cambió versiones de los hechos que ya habían sido relatados, lo que agigantó las dudas en su relato, lo que terminó en la tarde con mensajes desesperados del ex jugador.

Una declaración que fue clave en la audiencia de formalización y que será la base de la investigación que lleva adelante la fiscalía en contra de Jorge Valdivia.