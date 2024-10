Jorge Valdivia fue formalizado por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que fue presentada una denuncia por violación, donde quedó en prisión preventiva.

El ex jugador de Colo Colo pasó su primera noche recluido en la cárcel de Rancagua, donde se dictó un plazo de 90 días para la investigación, porque “existe el peligro para la seguridad de la sociedad, la libertad del imputado”.

El mundo del fútbol poco a poco ha ido reaccionado a la situación de Valdivia, quien actualmente se desempeñaba como comentarista deportivo en radio y televisión.

Uno de los que sacó la voz por la situación que está pasando fue Johnny Herrera, quien, en pocas palabras, se refirió al momento que vive el Mago, pese a la poca información que tenía del caso.

Jorge Valdivia está en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Johnny Herrera saca la voz por el fútbol en el caso Valdivia

Fue en la tarde de la jornada del martes cuando se dictaminó que Jorge Valdivia quede en prisión preventiva, mientras se sigue adelante con la investigación por su grave denuncia de abuso sexual.

Si bien no todos quieren dar su opinión del caso, uno de los que sacó la voz en TNT Sports fue Johnny Herrera, quien lamentó la situación que vive su compañero de profesión.

“Qué pena por ambas partes, por lo que pasó. La verdad es que no soy quién para juzgar ni para referirme al tema porque no tengo los antecedentes. No he visto nada”, explicó.

La misma situación fue consultada en el programa “Todos somos técnicos” a Claudio Borghi, aunque la respuesta no fue similar: “No hablo de la vida privada de la gente”.