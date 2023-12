A Patricio Rubio le llegó respuesta tras sus duras críticas al alcalde y la municipalidad de Chillán. El delantero lanzó duros dardos el pasado viernes, alegando condiciones poco adecuadas y varios problemas a la hora de entrenar con Ñublense, en el estadio Nelson Oyarzún.

En conversación con La Discusión, el administrador del recinto deportivo de Chillán, Richard Guzmán, manifestó que Ñublense debería ser más agradecido y de forma educada, considera que si no están conformes pueden libremente buscarse otro estadio.

“Es una broma de mal gusto el reclamo. El estadio se arrienda para los partidos a 800 mil pesos, el más barato de Chile. En otros, como el Ester Roa, te cobran 9 millones. Yo puedo entender que él tenga molestia porque las calderas tardan en calentar el agua, y cuando él se fue a bañar el agua todavía no estaba caliente… Pero el estadio se facilita gratis a Ñublense para que puedan entrenar”, dijo Guzmán.

El funcionario municipal agrega que “se lo prestamos gratis por 80 minutos, eso está estipulado, pero llevaban 120’ y no querían dejar la cancha. Es como que yo le pidiera prestada su casa para hacer un asado y luego me fune porque no tenía una instalación especial. O sea, a caballo regalado no se le miran los dientes”.

Richard Guzmán sentencia que “estos entrenamientos se facilitan gratis por parte del alcalde Camilo Benavente, por el cariño que le tenemos al club, no así a la sociedad anónima, que ni tiene instalaciones ideales para entrenar antes de un partido. Lamento que se enlode al alcalde, porque si es así, mejor no pasamos más el estadio y nos ahorramos problemas, pero seguiremos haciéndolo”.

El reclamo de Pato Rubio

Cabe recordar que a través de sus redes sociales, Patricio Rubio compartió una publicación en la que se leía: “increíble lo de hoy. Cuesta un huevo poder entrenar en el estadio desde hace un buen tiempo. Lo conseguimos y nos echan porque nos pasamos del tiempo. Una locura”.

“Vamos a bañarnos y nos ponen agua helada. Una vergüenza de parte del alcalde y la municipalidad con el equipo profesional de la ciudad que tantas alegrías les ha dado este último tiempo. Merecemos un mínimo de respeto”, continuaba el texto colgado en el Story de Instagram.

Sentenció “aguante el Ñuble y su gente, que son lo que están siempre con nosotros. Los demás en las buenas no más y cuando les conviene”.

